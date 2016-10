Wandern in Sloweniens Karst- und Küsten-Region

Für Juni und September 2017 hat Sento Wanderreisen ( http://www.sento-wanderreisen.de ) eine elftägige Wanderreise in die faszinierende Karst- und die Küsten-Region Sloweniens neu aufgelegt.

(bb) – Drei völlig unterschiedliche Landschaftformen entdecken die Teilnehmer der elftägigen Wanderreise „Slowenien – Karst & Küste Slowenisch Istriens“ von Sento Wanderreisen. Nach dem Besuch der slowenischen Hauptstadt Ljubljana führen die leichten bis mittelschweren Wanderungen durch die grüne Hügellandschaft und auf die markanten Berge der Karst-Region, in die eindrucksvolle, unterirdische Karstwelt sowie entlang der Küste Slowenisch Istriens. Kulinarische Leckerbissen stehen ebenso auf dem Programm wie der Kontakt zu den Einheimischen. Weitere Informationen zu der Kleingruppenreise im Juni und September 2017 unter http://www.sento-wanderreisen.de/slowenien .

Die Höhle von Škocjan in der slowenischen Karst-Region ©Sento Wanderreisen

[Großes Bild anzeigen]

Die lebendige Hauptstadt Ljubljana macht den Auftakt der Reise. Bei einem Spaziergang entlang ihres Flusses Ljubljanica, der sich durch die malerische Altstadt schlängelt, entfaltet sich der Blick auf die mittelalterliche Burg. Nicht weit entfernt liegt der slowenische Karst – eine touristisch nahezu unberührte Region mit abwechslungsreicher, grüner Landschaft. Während drei- bis fünfstündiger Wanderungen entdecken die Teilnehmer ihre Berge, Hügel und Wälder, Wiesen und Weinreben sowie ihre faszinierende Unterwelt. Das Wasser bahnt sich einen Weg durch den porösen Kalkstein des Karsts und lässt eine eigene Welt entstehen: Märchenhafte Höhlen, Schluchten und Einsturzkrater, natürliche Felsbrücken und periodische Seen warten darauf entdeckt zu werden. Ein Besuch der Höhle von Škocjan, die zum UNESCO-Weltnatur- und -kulturerbe gehört, steht ebenfalls auf dem Programm. Entlang der Küste werden die Salinen von Secovlje, die atmosphärischen Orte Izola, Strunjan und der von den Venezianern beeinflusste Küstenort Piran besichtigt.

Nicht nur landschaftlich, auch kulinarisch bietet die Wanderreise große Abwechslung. Die Karstregion ist beispielsweise bekannt für ihren im Wind getrockneten Schinken, goldenen Honig und schmackhaften Wein. Während einer von Einheimischen geführten Wanderung im Küsten-Hinterland besichtigen die Reisenden eine Olivenöl-Mühle und können das regionale Olivenöl verkosten. In den kleinen, persönlich geführten Unterkünften und in den örtlichen Restaurants kommen sie in den Genuss der wohlschmeckenden slowenischen Küche und der außergewöhnlichen Gastfreundschaft der Einheimischen. Sento Wanderreisen ist einer der wenigen Reiseveranstalter, die die idyllische Karst-Region im Programm haben.

Termine/Preis/Leistungen: 01.06. – 11.06.2017 & 14.09. – 24.09.2017 / 1.250 Euro pro Person inkl. Übernachtungen im Doppelzimmer mit Dusche/WC, Frühstück, 5 Abendessen, 8 geführte Wanderungen, Eintritte lt. Programm, Transfers vor Ort, Deutschsprachige Sento Wanderreiseleitung. Einzelzimmer-Zuschlag: 170 Euro. Die An- und Abreise ist separat zu buchen. Frau Heidtmann von Sento Wanderreisen ist bei Fragen rund um die Reisen unter info@sento-wanderreisen gern behilflich.