Warenwirtschaftssystem Orgasoft.NET sichert mit neuer DATEV-Schnittstelle rechtskonforme Buchhaltung ab 2017

Ab Januar 2017 gelten strengere Regeln für die Finanzbuchhaltung (Fibu). Die Darmstädter Signum GmbH stellt den Anwendern des Warenwirtschaftssystems Orgasoft.NET daher eine neue DATEV-Schnittstelle zur Verfügung.

Mit ihr werden Daten wie z. B. Eingangs- und Ausgangsrechnungen oder Kassenumsätze auch im nächsten Jahr rechtskonform aus dem Warenwirtschaftssystem an die Fibu-Software DATEV übertragen.

DATEV ist der Marktführer in Sachen Finanzbuchhaltungssoftware. Sehr viele Steuerberater setzen bei ihren Kunden eine Lösung des Anbieters ein. Unternehmen, die Belege direkt aus dem Warenwirtschaftssystem an die Software des Steuerbüros übermitteln, sparen dem Dienstleiter Zeit und damit sich selbst Geld.

Für die Kommunikation zwischen Warenwirtschaftssystem und Fibu-Software verlangen die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (kurz GoBD) ab dem 1. Januar 2017, dass ein erfasster und festgeschriebener Buchungsstapel im Rechnungswesen-Programm nach dem Datenaustausch nicht mehr geändert werden kann.

Um die Anforderung der Unveränderbarkeit zu erfüllen, hat DATEV in seiner Finanzbuchhaltungssoftware das Datenaustausch-Format geändert: Das DATEV-Standard-Format wurde um ein Festschreibekennzeichen erweitert und ein Feld für das Leistungsdatum wurde hinzugefügt. Die neue DATEV-Schnittstelle des Warenwirtschaftssystems Orgasoft.NET unterstützt das geänderte Datenformat und ermöglicht damit einen Datenaustausch gemäß den neuen GoBD. Anwender von Orgasoft.NET unterstützt Signum bei der Umstellung auf die neue Schnittstelle.

Für die Zertifizierung der neuen DATEV-Schnittstelle hat Signum eine technische Prüfung nach den Vorgaben von DATEV bestanden. Getestet wurde die Schnittstelle von Orgasoft.NET für die DATEV-Lösung Kanzlei-Rechnungswesen pro. Als Anbieter einer zertifizierten DATEV-Schnittstelle präsentiert sich Signum nun auch auf dem DATEV-Marktplatz.

Über die Signum GmbH

Signum ist ein Softwareunternehmen aus Darmstadt. Seit über 25 Jahren bietet der Dienstleister Warenwirtschaftslösungen für den Einzelhandel und die Gastronomie an. Dazu gehören die Vernetzung von Filialen, die Anbindung von Kassensystemen, die Integration von Webshops und die lückenlose Abbildung von warenwirtschaftlichen Prozessen. Das Warenwirtschaftssystem Orgasoft.NET von Signum gehört zu den modernsten auf dem Markt und passt sich flexibel an die Anforderungen eines Unternehmens an.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf http://www.signum-warenwirtschaftssysteme.de .