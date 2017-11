Warum ein Fisch eine Schibrille braucht

Release des dritten Kinderbuchs von HC Roth in der Edition Subkultur. Im Herbst 2017 erscheint HC Roths drittes Kinderbuch „Fisch mit Schibrille“ bei Periplaneta in der Edition Subkultur.

Wieder einmal bietet der Grazer Autor und Sozialpädagoge Kindern ab 4 Jahren und ihren vorlesenden Eltern viel Spaß, wenn er sie in ein weiteres buntes Abenteuer mit dem kleinen Manuel Magnoli schickt. Mit vielen ungewöhnlichen Ideen vertreibt er diesmal die Langeweile, die bei einer langen Autofahrt entsteht. Denn plötzlich sitzt ein Fisch mit Schibrille zwischen den ungeduldigen Geschwistern Manuel und Manuela.Durch seinen Sprachwitz und einigen interaktiven Elementen kann HC Roth auch bei den vorlesenden Eltern punkten. Bereichert wird das kleinformatige, 60-seitige Softcover mit vielen, liebevoll gezeichneten Illustrationen von Tristan Silvia Schade.

Klappentext:

Manuel Magnoli und seine kleine Schwester sind auf dem Weg nach Italien. Die beiden Kinder wollen unbedingt an den Strand und werden im Auto immer ungeduldiger.

Cover by Tristan Silvia Schade

Plötzlich sitzt zwischen ihnen ein sehr bunter Fisch mit Schibrille und erzählt ihnen von seiner sandigen Heimat. Vor langer Zeit hat nämlich der bösen Zauberer Sandalf alles Wasser in Sand verwandelt – und das nur, weil die Bewohner von Neusandland nicht alle Zaubermuscheln gefunden haben.Glücklicherweise sind Manuel und Manuela sehr hilfsbereit und so begleiten sie den Fisch mit Schibrille in ein unglaubliches Abenteuer. Werden sie es schaffen, Neusandland vom Sand zu befreien? Denn ein Fisch gehört doch schließlich ins Wasser!

Der Autor:

Der edition.subkultur-Autor HC Roth ist der vielleicht einzige punkrockende Papa in ganz Graz. Er ist Gitarrist und Sänger in einer Band namens FÄiDABOLL und regelmäßig bei Lesungen in Deutschland und Österreich und jeden Sonntagabend live auf Radio Helsinki zu hören. Mit Freude denkt er sich aber auch gern komische Geschichten über Frösche mit Socken und Krokodile mit Schwimmflügel aus. Die erzählt er dann seinen beiden Söhnen, die ihm durchaus auch mal Ideen für seine Bücher liefern. Im täglichen Leben arbeitet HC Roth als Sozialpädagoge.



Impressum:

HC Roth: „Fisch mit Schibrille“

1. Auflage, Mai 2017, Periplaneta Berlin, Edition Subkultur

mit Illustrationen von Tristan Silvia Schade,

Buch, Softcover 60 S., 12 x 18 cm,

ISBN: 978-3-943412-31-4, GLP : 7,50 € (D)

Genre: Kinderbuch