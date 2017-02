Was ist die Steigerung von privat? Die OZEN Water-Suite

Republic of Maldives/ Bad Soden a. T. (Hasselkus PR – 14. Februar 2017) — Das erste Luxury- All-Inclusive Resort OZEN by Atmosphere at Maadhoo auf den Malediven setzt einen weiteren Meilenstein mit der neuen 430m² große OZEN Water-Suite: die drei Zimmer-Suite direkt am Ende des langen Piers mit privatem Zugang direkt vom Wasser aus.

Der Blick schweift ungehindert auf die türkisfarbene Lagune. Hier residieren Gäste in absoluter Abgeschiedenheit, geschützt vor Blicken und dennoch in der Lage, alle Vorzüge des OZEN by Atmosphere zu genießen.Durch das modere maledivische Design von MIAJA ist der wahre Spirit der Malediven auch in der OZEN Water-Suite zu spüren. Offene Ausschnitte im Boden, mit Glas bedeckt, sorgen in den Schlafzimmern für faszinierende Einblicke in die vielfältige Unterwasserwelt von Madhoo Island.

Die OZEN Water-Suite ist für acht Personen geeignet und bietet einen privaten, uneinsehbaren Pool (35qm) mit Unterwasserbeleuchtung, ein eigenes Fitnessstudio, ein Ankleidezimmer, eine kleine Küche, einen Outdoor-Pavillon und Badezimmer für jedes der drei Schlafzimmer. Zwei davon sind mit einem Kingsize-Doppelbett und das dritte mit zwei Betten ausgestattet.

24 Stunden am Tag genießen Gäste der OZEN Water-Suite, dank des Atmosphere Indulgence-Plan, in der eigenen Overwater-Bar hochwertige Weine, Champagner, Markenwhiskeys, Cocktails sowie alkoholfreie Getränke. Des Weiteren sorgt ein eigener Butler für das entsprechende Ambiente. Gäste der OZEN Water-Suite haben täglich Zugang zum M6m und können hier kulinarische Erlebnisse auf höchstem Niveau unter dem Meeresspiegel erleben. Trotz der Eigenständigkeit der OZEN Water-Suite genießen Gäste auch die Gourmet-Verpflegungen in den beiden asiatischen Restaurants und im Hauptrestaurant The Palm, Schnorchel- und Abenteuer-Ausflüge sowie – je nach Aufenthaltsdauer – Tauchgänge oder Spa-Behandlungen im ELENA SPA by Atmosphere sind inklusive.

"Wir freuen uns sehr, die OZEN Water-Suite unseren Gästen zu präsentieren. Die Suite setzt neue Maßstäbe im Luxussegment auf den Malediven und sorgt für das private Urlaubserlebnis, das über alle Erwartungen hinausgeht.“, so Venkata Giri, General Manager des OZEN by Atmosphere.

