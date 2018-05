Was man einem 82jährigen noch schenken kann: Die neue Geschenkidee voller Lebensfreude für betagte '36er

TRIANOmedien, Windhagen Filmproduktion mit ZÜGIGEM Direktversand an Besteller, empfiehlt Ihnen ein Überraschungs-Geschenk mit Lebensfreude.

Doch wie lässt sich einem 81- oder 82jährigen Lebensfreude verschenken?

Zum Beispiel mit einer Zeitreise voller Erinnerungen an die eigene Kindheit und Jugend des Beschenkten. Erinnerungen, die geweckt werden durch die kleinen Dinge des damaligen Alltags: Spielzeug, Frisuren, Kleidung, Accessoires, die Schulen, Straßen, Autos und das Lebensgefühl von einst.

Sei es das Leben in den 1930er, 1940er, 1950er, 1960er, 1970er oder 1980er Jahren. In jedem Jahrzehnt ist das Lebensgefühl der Kindheit und Jugend anders gewesen.

Hier ein Fingerzeig - heute speziell für liebe Menschen, die 1936 geboren sind und die in diesem Jahr 82 Jahre alt werden:

Heute zum Beispiel für den Geburts-Jahrgang 1936, den Olympiajahrgang, sagte:

Der Film "Unser Jahrgang 1936 vom Baby bis zum Twen" erinnert an die Zeiten, als die jetzt 81- bis 82jährigen vom Geburtsjahrgang 1936 auf die Welt gekommen sind - im Jahr 1936 - und an die folgenden 25 Jahre ihres Aufwachsens in den 30er, 40er, 50er und frühen 60er Jahren. Damals während der Vorkriegsjahre, im Krieg, in den bitterarmen Nachkriegsjahren, im Wiederaufbau, im Wirtschaftswunder-Jahren der 50er und in den aufregenden frühen 60er Jahren.

Einer von zahlreichen TRIANOmedien-DVD-Filmen: "Unsere Jahrgang 1936 vom Baby bis zum Twen".

Diese Zeit der größten Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen der 40er an das eigene Leben können Sie noch einmal nacherleben. Hautnah. Mit einer filmischen Zeitreise, die zurück in die Zeit zwischen 1936 und 1961 geht. Aufnahmen von den damals jungen '36ern. Privatgedrehte Filme.

Noch einmal können Sie die jungen Menschen vom Jahrgang 1936 damals sehen. Mit ihren Accessoires, ihren Frisuren und Kleidern. Groß auf Ihrem Bildschirm daheim.

Noch einmal können Sie sich so in die Zeit Ihrer eigenen Kindheit und Jugend zurückversetzen:

+ Holz- und Blechspielzeug aus der Vorkriegszeit

+ Bakelit-Puppen und STEIFF-Teddies

+ Kommunion + Konfirmation

+ Fahrräder, Mopeds, Motorroller ab Mitte / Ende der 50er Jahre auch mit Motorbienen

+ Fußballspielen zur Zeit der Fußball WM '54

+ Milchbars

+ Bleyle-Anzüge, Röcke, Zöpfe, Affenschaukeln, Olympiarollen, Schnecken-Frisuren, Linksscheitel, Lederhosen, Nietenhosen, Capri-Hosen, Bubi-Köpfe und Pferdeschwänze.

Mit dem DVD-Film "Unser Jahrgang 1936 vom Baby bis zum Twen" können Sie 47 Minuten lang in vergangenen Zeiten und Ihren eigenen Erinnerungen daran schwelgen. Dieser Film der Filmproduktion TRIANOmedien bringt Ihnen noch einmal die kleinen Dinge des Alltags nach Hause auf den Fernseher.

Schöne Erinnerungen an die eigenen Kindheitszeiten können Wohlgefühl schenken. Wenn die Seele gestreichelt wird, dann können auch Betrübnis oder aktuelle körperliche Einschränkungen einmal in den Hintergrund treten.

Die späten 30er und die 40er Jahre waren allerdings auch für einige Kinder keine einfache Zeit. Für Kinder von Eltern, die vom Nationalsozialismus ausgegrenzt und ggf. sogar bekämpft worden sind, war sie ggf. voller Gefahren. Zumal, wenn die Kinder damals behindert waren oder zu sein schienen. Oder jüdische Vorfahren hatten oder ihre Eltern oppositionell oder beispielsweise Roma oder Sinai waren.

Der Film "Unser Jahrgang 1936 vom Baby bis zum Twen" zeigt das normale Alltags-Leben der Mehrheit der damaligen Kinder und Jugendlichen vom Jahrgang '36. Ohne Frontaufnahmen, ohne Bombenkrieg, ohne Kriegsgreuel und ohne die heimlichen Verbrechen der NS-Zeit.

Der Film "Unser Jahrgang 1936 - vom Baby bis zum Twen" zeigt das Alltags-Leben der Babys, Kleinkinder, Kinder, Teenager und Twens vom Jahrgang 1936 zwischen ihrer Geburt und 25. Lebensjahr.

Ein schönes Geschenk zum z.B. jetzt 82. Geburtstag oder einfach zwischendurch: "Für Dich, denn ich freue mich, daß Du lebst!"

Übrigens, gar so viele '36er weilen auch nicht mehr unter uns ...

Eine liebenswürdige Geschenkidee, um in Erinnerungen zu schwelgen: Da waren wir noch jung! "Weißt Du noch …?"