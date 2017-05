Wassergebundene Wegedecke: „Tragende Rolle“ in den „Gärten der Welt“

Zehn Themengärten, 21 Hektar Fläche und bis zu 1,2 Millionen erwartete Besucher jährlich: In den Berliner „Gärten der Welt“ entführt die Grün Berlin GmbH ihre Gäste auf eine gärtnerische Weltreise.

Impressionen aus den Berliner „Gärten der Welt“: PLAZADUR und TEGSTAB kombinieren gestalterische, wirtschaftliche und ökologische Vorzüge mit höchster Stabilität.

Noch bis zum 15. Oktober ist der Besuchermagnet außerdem Bestandteil der Internationalen Gartenausstellung 2017.Eine buchstäblich tragende Rolle spielen die wassergebundene Wegedecke PLAZADUR und die dynamische Schicht BERGOLIT, die auf den Wegen und Plätzen der Anlage großen Besucherscharen ebenso wie Wind und Wetter trotzen. Mindestens 3.500 to. des FLL-konformen Naturstein-Materials lieferte die tegra GmbH mit deutschlandweit sechs eigenen Produktionsstätten in die Hauptstadt. Dort konnte das gebrochene, bindemittelfreie Material in der Farbnuance „graubeige-gelblich 0/5“ nicht nur mit seinen wirtschaftlichen und gestalterischen Vorteilen überzeugen. Insbesondere ihre systemimmanente Wasserdurchlässigkeit, die effektiv der Flächenversiegelung entgegenwirkt, macht die wassergebundene Wegedecke zu einer attraktiven, vielseitigen Lösung.Für noch mehr Stabilität sorgt an extrem beanspruchten Flächen wie dem Haupteingang das neue, zu 100 Prozent natürliche Bindemittel TEGSTAB. Nur 0,5 kg des wasserunlöslichen, vollkommen ungiftigen Agrarproduktes werden pro Quadratmeter Deckschicht benötigt. Die Beimischung erfolgt idealerweise bereits im Werk, ist jedoch auch nachträglich im Zwangsmischer möglich. Selbst bei Gefällestrecken oder einer Belastung durch Fahrzeuge bietet PLAZADUR so eine noch bessere Widerstandsfähigkeit und Klimaresistenz – und das bedenkenlos auch in Wasserschutzzonen.In den „Gärten der Welt“ ist die starke Kombination aus PLAZADUR, BERGOLIT und TEGSTAB selbst größten Besucheranstürmen gewachsen. Neben Berlin ist die Naturstein-Deckschicht von tegra derzeit auch auf den Landesgartenschauen im thüringischen Apolda und im westfälischen Bad Lippspringe im Einsatz.