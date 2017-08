Webinar-Reihe zeigt Möglichkeiten eines modernen Debitorenmanagements für Industrie- und Handelsunternehmen

Effizienz und Effektivität sind die Basis für erfolgreiche Prozesse. Gerade im Kredit- und Debitorenmanagement besteht bei vielen Unternehmen aber noch Nachholbedarf.

Zu oft behindern langwierige manuelle Prozesse schnelle Entscheidungen am Point of Sale. Zu oft verhindern Systembrüche eine gemeinsame Datenbasis über Abteilungen oder Niederlassungen hinweg. Die neue Webinar-Reihe der Prof. Schumann GmbH will zeigen, wie Industrie- und Handelsunternehmen den Sprung ins digitale Zeitalter schaffen und mit einem modernen Debitorenmanagement auch die Liquidität des Unternehmens erhöhen können.

Die kostenlose Webinar-Reihe „Cleveres Debitorenmanagement für Industrie und Handel - Digitale Lösungen für Effizienz und Effektivität“ findet regelmäßig alle zwei Monate statt. Das Webinar richtet sich an Finanzleiter, Kreditmanager, Geschäftsführer und jeden, der Unternehmensinformationen in der täglichen Arbeit einholen muss.

Die nächsten Termine sind:

- 25. September 2017, 15:00 bis 15:45 Uhr

- 27. November 2017, 15:00 bis 15:45 Uhr

- 22. Januar 2018, 15:00 bis 15:45 Uhr

Die Anmeldung erfolgt über http://www.prof-schumann.de/de/webinar

Ein effizientes Debitorenmanagement-System kann die Prozesse nach den Regeln der unternehmensindividuellen Kreditrichtlinien (Credit Policy) eigenständig durchführen – national und international. Bonitätsprüfungen und Kreditlimitvorschläge erfolgen automatisiert, aber nach individuellen Vorgaben. Das entlastet Mitarbeiter von Routineaufgaben, reduziert Kosten und gewährleistet zugleich volle Compliance-Sicherheit. Statt aufwändigen manuellen Arbeiten mit Tabellenkalkulationsprogrammen oder dicken Papierakten, in denen manuell Fax-Auskünfte abgeheftet werden, erledigt ein System die Routinetätigkeiten und hält für jeden Kunden eine elektronische Akte mit allen Informationen bereit. Über einen dezentralen Zugriff via Web-Browser kann jeder, der berechtigt ist, standortunabhängig auf die Informationen in dieser Akte zugreifen. Zudem werden alle Daten und Entscheidungen historisiert und dokumentiert und sind somit jederzeit nachvollziehbar.

„Die Vorteile liegen auf der Hand“, erklärt Robert Meters, Leiter Marketing und Vertrieb der Prof. Schumann GmbH. „Ein effizientes Debitorenmanagement spart Zeit und Kosten und kann das Unternehmensergebnis deutlich steigern. In unseren Webinaren möchten wir deshalb Impulse geben, wie ein schnelles und modernes Debitorenmanagement aussehen kann.“

