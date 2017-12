Wechsel im Aufsichtsrat der Leifeld Metal Spinning AG

Dr. Georg Kofler, Eigentümer der Leifeld Metal Spinning AG, ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Dr. Kofler wurde in der jüngsten Aufsichtsratssitzung der LEIFELD im Dezember als Nachfolger von Holger Hansen gewählt.

Den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Holger Hansen verbindet eine lange Tradition mit LEIFELD. Bereits 2008 hat Hansen den Vorstandsvorsitz übernommen und das Unternehmen „souverän geführt und erfolgreich modernisiert“, so Dr. Kofler. 2012 wechselte Hansen dann an die Spitze des Aufsichtsrats. Nun verlässt er nach fünf erfolgreichen Jahren die LEIFELD. Den Schritt hatte er seit längerem geplant: „Wir haben in den letzten fünf Jahren viel erreicht und vor allem die Expansion gut vorangetrieben. Mit Ende des Geschäftsjahres 2017 ist für mich der richtige Zeitpunkt für den Wechsel des Aufsichtsratsvorsitzenden gekommen“, sagte Hansen. Er werde sich in Zukunft vollständig auf den Aufbau der Social Chain Group konzentrieren. Aus diesem Grund sei er bereits im Dezember 2016 ebenfalls aus dem Aufsichtsrat der Kofler Energies AG ausgeschieden, so Hansen.

Als neues Mitglied des Aufsichtsrats rückt Rudolf Seidl nach. Der Dipl. Volkswirt, der 1984 das Steuerberater- sowie 1986 das Wirtschaftsprüferexamen abgelegt hat, betreut und berät mittelständische Unternehmensgruppen in Abschlussprüfungen, Unternehmensbewertungen, Financial und Tax Due Diligence sowie Börseneinführungen. „Ich freue mich sehr, dass Rudolf Seidl den LEIFELD-Aufsichtsrat verstärkt“, sagt Dr. Kofler. „Er bringt wertvolle Erfahrungen mit und wird der geschäftlichen Entwicklung der LEIFELD wichtige Impulse geben können. Gleichzeitig möchte ich mich herzlich bei Holger Hansen für die gute Zusammenarbeit bedanken.“