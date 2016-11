Wegen Sanierung geöffnet - Informationstage mit Besichtigung

Hamburg, 06. September 2016. - Eigentümer von sanierten Ein- und Zweifamilienhäusern können sich bis zum 15. Oktober 2016 bei der ZEBAU GmbH zu dem bundesweiten Aktionstag „Wegen Sanierung geöffnet“ anmelden.

Durch die Anmeldung nehmen sie an den Tagen der offenen Effizienzhäuser teil, die am 12. und 13 November 2016 stattfinden.

Bei kleinen Führungen, in die auch die beteiligten Fachleute eingebunden werden können, stellen die Bewohner und Planer durchgeführte Maßnahmen vor und geben Ihre Erfahrungen weiter. Besucher können sich aus erster Hand über energetische Modernisierungen informieren und Praxistipps für eigene Vorhaben mitnehmen oder sich inspirieren lassen.

Vorreiter gesucht: Anmelden und mitmachen

Mitmachen kann jeder der das eigene Haus energetisch saniert hat oder noch damit befasst ist. Dabei kann es sich um eine Komplettmodernisierung handeln oder um eine Einzelmaßnahme wie den Einbau einer effizienten Heizung, die Nutzung von erneuerbaren Energien, neue Wärmeschutzfenster oder eine verbesserte Dämmung des Hauses. Die Modernisierung muss nicht gänzlich beendet sein. Als kleines Dankeschön bekommt jeder Teilnehmer einen 50 Euro Gutschein für einen Online Supermarkt, der beispielsweise für die Bewirtung der Gäste genutzt werden kann.

Bundesweite Tage des offenen Effizienzhauses

Der Aktionstag „Wegen Sanierung geöffnet“ findet in mehreren Regionen Deutschlands statt und wird in Hamburg von der ZEBAU GmbH in Kooperation mit der Deutschen Energieagentur (dena) durchgeführt. Er ist Teil der bundesweiten Kampagne „Die Hauswende“, die von der Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) ins Leben gerufen wurde, um Hauseigentümer über eine energetische Sanierung zu informieren.

Anmeldefrist für Teilnehmer ist der 15. Oktober 2016.

Das erforderliche Antragsformular ist veröffentlicht unter: http://www.zebau.de/de/wegen-sanierung-geoeffnet/

Die ZEBAU GmbH in Hamburg wurde 2000 gegründet.

Die unabhängige, halböffentliche norddeutsche Netzwerkstelle für Bauherren, Planer und Kommunen hat das Ziel, energieeffizientes Bauen und den Einsatz erneuerbarer Energien in der Gebäude- und Stadtplanung zu etablieren. Das interdisziplinäre Team aus Architekten, Ingenieuren, Stadtplanern sowie Umwelt- und Kommunikationswissenschaftlern ist in den Feldern Projektentwicklung, Kommunaler Klimaschutz, Gutachten, Beratung, Planung, Qualitätssicherung, Zertifizierung, Weiterbildung und Kommunikation aktiv und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand. Die Hamburger Allianz für Familien hat die ZEBAU GmbH als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet.