Wegweiser in die Ferne - JugendBildungsmesse informiert in Lübeck zu Auslandsaufenthalten

Ein Schulaufenthalt in Spanien? Ein Jahr als Au-Pair in den USA? Oder vielleicht doch eher Work & Travel in Neuseeland? Angesichts der vielfältigen Angebote fällt die Entscheidung für das passende Auslandsprogramm nicht leicht.

Unentschlossene junge Weltentdecker aus Lübeck und Umgebung können sich am Samstag, den 24. Februar 2018, auf der JugendBildungsmesse JuBi fachkundig zu Auslandsaufenthalten beraten lassen. Von 10 bis 16 Uhr öffnet dafür das Katharineum zu Lübeck seine Pforten. Der Eintritt ist frei.

Schirmherrin der Veranstaltung ist auch in diesem Jahr die Senatorin für Bildung und Kultur Kathrin Weiher. In ihrem Grußwort zur JuBi Lübeck appelliert sie an junge Menschen „die Vielfalt dieser Welt zu entdecken […], sich auf andere Lebensweisen einzulassen und mit anderen Sichtweisen und Erfahrungen auseinanderzusetzen“. Denn dieses Kennenlernen anderer Kulturen, so Senatorin Weiher, „schafft das Verständnis für andere Völker und den Respekt vor der Würde des Anderen, den wir als fremd wahrnehmen!“

Auf der JuBi haben Jugendliche und Eltern Gelegenheit, einen persönlichen Eindruck der rund 25 Organisationen zu bekommen und ein passendes Angebot zu finden. Zusätzlich berät weltweiser, der Messeveranstalter, am Infostand organisationsunabhängig zu Auslandsaufenthalten und Finanzierungsmöglichkeiten wie Auslands-BAföG und Stipendien. Darunter fallen auch die WELTBÜRGER-Stipendien für Schüleraustausch, Sprachreisen und Gap Year-Programme, welche im Rahmen der JuBi ausgeschrieben werden.

Beratung auf der JugendBildungsmesse Lübeck

Die JugendBildungsmesse ist mit bundesweit 51 Standorten eine der größten Spezial-Messen zum Thema Bildung im In- und Ausland, Sprache und Reise. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 13 sowie ihre Eltern und Lehrpersonal, aber auch an Auszubildende, Studierende und andere Auslandsinteressierte. Infos, die Ausstellerliste und Stipendieninformationen finden sich unter http://www.weltweiser.de .

Kurz und bündig

8. JuBi – Die JugendBildungsmesse in Lübeck am 24. Februar 2018

Katharineum zu Lübeck

Königstraße 27-31

23552 Lübeck

ÖPNV: Innenstadt / Busse bis Haltestelle Katharineum

10 bis 16 Uhr – Eintritt frei!