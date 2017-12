Weihnachts-Shopping in deutschen Shops

Die Adventszeit hat begonnen und überall sind die Menschen auf Tour, um Ihre Geschenke zu kaufen.

Oftmals macht das weniger Spaß, als man sich wünscht. Denn die Innenstädte und Einkaufszentren sind gerade in der Weihnachtszeit überfüllt. Manchmal hat man auch den Eindruck, dass die Preise plötzlich angehoben werden. Schweizer machen ihre Einkäufe für Weihnachten gerne im nahe gelegenen Deutschland. Doch Konstanz ist ohnehin schon überlaufen. Wie es dort an den Adventssonntagen aussieht, kann man sich vorstellen. Dann lieber online kaufen.

Den teuren Versand kann man bequem umgehen. Unter http://deutsche-lieferadresse.com/ findet man eine Reihe an Lageradressen in Deutschland, die von der Grenze aus gut zu erreichen sind. An diese Filialen lassen sich Schweizer ihre Bestellungen aus deutschen Shops schicken. Die Preise sind fair, so dass es sich lohnt. Wer ab und an ohnehin in Deutschland unterwegs ist, kann einen kurzen Abstecher machen und seine Waren abholen. So umgeht man gleich mehrere Dinge: Erstens spart man sich den teuren Versand in die Schweiz. Zweitens spart man sich langes im Stau stehen und Parkplatzsuchen, auf dem Weg in ein deutsches Einkaufszentrum. Drittens kann man direkt mehrere Pakete gleichzeitig abholen.

Welche Filiale die richtige ist, hängt von der Lage als auch von der Größe der Lieferung ab. Welche Paketgrößen angenommen werden, sieht man unter http://deutsche-lieferadresse.com/view_filialists. Dort sind die Paketannahmestellen auch nach Standorten aufgeführt.

So sieht man schnell auf einen Blick, welche Filiale in Frage kommt. Auch die Partnershops können eine gute Anlaufstelle für Schweizer Shopping-Kunden sein.