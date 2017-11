Weihnachtsgeschenk für Vieldrucker: Xerox Phaser 6510 und WorkCentre 6515 mit bis zu 150 Euro Preisvorteil

Das Xerox Weihnachtsbundle bestehend aus Phaser 6510 oder WorkCentre 6515 und einem zusätzlichen Satz Original-Toner beschert Kunden einen Preisvorteil von bis zu 150 Euro.

Für Vieldrucker: Xerox Phaser 6510 und WorkCentre 6515 mit bis zu 150 Euro Preisvorteil, (© Xerox)

[Großes Bild anzeigen]

NEUSS, 27. November 2017 - Wer in diesem Jahr ganz besonders lange Wunschzettel drucken möchte, dem macht Xerox schon jetzt das erste Weihnachtsgeschenk. Den leistungsstarken Drucker Xerox Phaser 6510 sowie das Multifunktionsgerät Xerox WorkCentre 6515 gibt es ab sofort im Bundle mit einem zusätzlichen Satz Original-Toner. Zusätzlich fallen die Produkte unter das Programm der lebenslangen Xerox Garantie*. Mit einem himmlischen Preisvorteil von bis zu 150 Euro wünscht Xerox allen Vieldruckern schon jetzt Frohe Weihnachten.„Unser attraktives Weihnachtsbundle ist ideal für alle, bei denen der Drucker regelmäßig zum Einsatz kommt – egal ob privat, im Home-Office, in Arbeitsgruppen oder kleineren Unternehmen. Durch zusätzliche Supplies gewährleisten wir auch bei höherem Druckaufkommen dauerhaft beste Ergebnisse“, so Matthias Hilbert, Country Manager Volume Channel & Supplies Business bei Xerox. „Mit einem Preisvorteil von bis zu 150 Euro möchten wir uns zudem bei unseren Kunden für ihr Vertrauen bedanken.“Lebenslange Garantie für dauerhaft beste ErgebnisseSowohl der Xerox Phaser 6510 als auch der Xerox WorkCentre 6515 wurden bereits mehrfach prämiert und zeichnen sich vor allem durch ihre Zuverlässigkeit und hervorragende Druckqualität aus. Neben dem zusätzlichen Supplies Set im Weihnachtsbundle fallen die Maschinen auch unter das Programm der lebenslangen Xerox Garantie*. Damit sind beide Geräte bis zum Ende ihres jeweiligen Produktlebenszyklus abgesichert. Im Garantiefall können Kunden einen kostenlosen Vor-Ort-Service in Anspruch nehmen. Die lebenslange Xerox Garantie lässt sich mit wenigen Klicks auf der Xerox-Website beantragen.* „Lebenslange Xerox-Garantie" besagt, dass Kunden eine kostenlose 12-monatige Xerox-Garantie während der Lebensdauer eines ausgewählten Geräts mehrfach beantragen können, sofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen (z.B. Erwerb von Xerox-Verbrauchsmaterial). Sie erwerben jedoch keine „einmalige", über die gesamte Lebensdauer Ihres Geräts laufende Garantie von Xerox. Die Lebensdauer des ausgewählten Geräts wird von Xerox bestimmt und kann bei Erreichen der Seitenzahl oder aufgrund unsachgemäßer Behandlung bzw. der Veralterung eines Produkts enden.

Weitere Bedingungen auf der Xerox-Website.