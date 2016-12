Weihnachtsstress ade - Das Parkhotel am Soier See schnürt ein Paket für den Tag nach dem Fest

Bad Bayersoien/Hamburg – Pause zwischen den Jahren: Für alle, die sich nach Gans und Geschenken eine Auszeit wünschen, hat das Vier-Sterne-Superior Parkhotel am Soier See das Paket „Weihnachtsstress ade!“ aufgelegt.

Darin enthalten sind die Übernachtung am 27. Dezember 2016 inklusive Verwöhnpension sowie die Nutzung des 1.500 Quadratmeter großen Wellnessbereichs mit Panoramaschwimmbad und der afrikanischen Saunalandschaft Amani Spa. Zum Anstoßen auf das zurück liegende Weihnachtsfest lädt Ho-telbesitzerin und Sommelière Dr. Franziska Fehle-Friedel am Abend des 27. Dezember bei einer Weinprobe.

Das Paket „Weihnachtsstress ade“ ist ab 119 Euro pro Person buchbar (Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit). Buchungsanfragen und weitere Informationen unter der Telefonnummer 08845-12-0, der Email sowie unter http://www.parkhotel-bayersoien.de .

Das Vier-Sterne-Superior Parkhotel am Soier See liegt am Fuße der Ammergauer Alpen in dem kleinen Moorheilbad Bad Bayersoien und verfügt über 66 Zimmer, zwei Restaurants sowie einen 1.500 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Panoramahallenbad, einer afrikanischen Saunalandschaft, Moorkabinen und einer African Spa Suite. Die Ruhe und der unverbaute Blick auf den See und den dahinter liegenden Hausberg „Hörnle“ machen das Hotel zu einem idealen Ort zum Ausspannen und Auftanken. Zu den winterlichen Freizeitaktivitäten zählen Langlaufen auf rund 150 km Loipen, Schneeschuhwandern und Eislaufen auf dem Soier See.

Von München aus ist das Parkhotel am Soier See in gut 60 Autominuten zu erreichen.