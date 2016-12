Wein oder Schokolade? United Planet schenkt stattdessen Kinderlachen

Statt Weihnachtspräsente an Kunden zu verschicken, engagiert sich das Softwarehaus United Planet für die Arbeit von Kinderlachen e.V.

Der gemeinnützige Verein Kinderlachen e.V. (https://www.kinderlachen.de ) unterstützt bedürftige Kinder in ganz Deutschland mit dem, was sie am dringendsten benötigen. Dazu gehören Möbel, Materialien für Schule und Freizeit, medizinische Geräte, Betten und vieles mehr. Darüber hinaus erfüllt Kinderlachen Kinderträume im Rahmen von unvergesslichen Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten.

Der Softwarehersteller United Planet GmbH fördert diese sinnvolle Arbeit in diesem Jahr mit einer Spende. Beim Freiburger Unternehmen ist man sicher: das Geld ist so besser investiert, als für Weihnachtspräsente für Kunden und Partner.

Gesellschaftliches Engagement ist bei United Planet ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Deshalb übernimmt das Unternehmen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Verantwortung. Die Geschäftsführerin von United Planet, Katrin Beuthner, kommentiert die Spende: „Mit unserem Engagement wollen wir nachhaltige Werte schaffen. Und wir denken, ein Kinderlachen ist mehr wert als jedes Weihnachtspräsent.“

Gesellschaftliches Engagement bis in die Wurzeln

Neben der finanziellen Unterstützung wohltätiger Organisationen achtet United Planet darauf, auch im Arbeitsalltag seiner Verpflichtung für das Allgemeinwohl nachzukommen. So können soziale Hilfsorganisationen Rabatte für die Einführung der Digital Workplace Software Intrexx (https://www.intrexx.com/ ) erhalten. Diese zielt darauf ab, Informationsaustausch und Zusammenarbeit in Unternehmen und Organisationen zu verbessern.

Ein Anwendungsbeispiel zeigt die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg: Sie fördert mit der Software den Austausch zwischen über 4.000 Menschen. Die Caritas Wien lebt Zusammenarbeit mit einer Plattform, die über 4.400 hauptberufliche und rund 2.100 ehrenamtliche MitarbeiterInnen zusammenbringt. Und der gemeinnützige Verein Inova e.V. betreibt mit Intrexx ein erfolgreiches Online-Portal, das Hilfeleistungen für Geflüchtete koordiniert.