Lassen Sie die Seele in den Wellnesshotels Südtirol baumeln Im neuen Jahr steht viel an, der Terminkalender ist voll und auch sonst bleibt wenig Luft für sich selbst.

Um sich von der anstrengenden Arbeit zu erholen, ist die Buchung eines Wellnessurlaubs genau die richtige Entscheidung. Die Hotels in Kaltern bieten erstklassige Wellness- und Beautyangebote und dies spiegeln die umfangreichen Entspannungsmöglichkeiten wieder. So können sich Urlauber auf erholsame Düfte und Aromen sowie wohltuende Massagen freuen. Des Weiteren werden bei den Behandlungen Essenzen verwendet, die die Blockaden in Ihrem Körper lösen. Hier können Sie durchatmen und Ihre Sorgen vergessen. Außerdem befinden sich in den Wellnessbereichen ein Außen- sowie Innenpool und Whirlpools. Auch Saunafans können sich auf eine vielfältige Saunalandschaft freuen.

Das Hotel Kaltern steht für Genuss und Erholung

Die Weinstrassenhotels bieten Ihren Gästen einen Service auf höchstem Niveau, der auch die Verköstigung von feinen Speisen beinhaltet. Aus diesem Grund sind die Weinstrassenhotels auch das perfekte Urlaubsziel für Gourmets. Hier können sich Urlauber auf die außergewöhnliche alpine als auch italienische Küche freuen. Die Hotels verwenden die besten Zutaten und kreieren so erstklassige Gerichte. So kommt jeder Feinschmecker zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis.

Die Hotels am Kalterer See überzeugen in der schönsten Urlaubsregion

Die Urlaubsregion überzeugt mit einer perfekten Mischung aus mediterranem Flair und alpiner Natur. Die Weinstrassenhotels sind für ihre hohe Qualität bekannt und somit ein beliebtes Urlaubsziel der Region. Die drei Südtiroler Weinstraßenhotels befinden sich im Süden von Südtirol und legen viel Wert auf den Komfort seiner Gäste. So liegt das Hauptaugenmerk der drei Wellnesshotels in Südtirol auf das beste Wellnesserlebnis für ihre Urlauber. Am wunderschönen Montiggler See in Eppan befindet sich das 4 Sterne S Gartenhotel Moser und am Kalterer See liegt das 5 Sterne Wellnesshotel Seeleiten. Das dritte Hotel, das 5 Sterne Wellnesshotel Weinegg, finden Sie in Eppan. An der Südtiroler Weinstraße können Sie sich so richtig verwöhnen lassen, denn in dieser Region steht der Genuss und die Erholung im Vordergrund. Somit sind die Weinstrassenhotels der ideale Ort für einen Urlaub an der Südtiroler Weinstraße.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage: http://www.weinstrassenhotels.com