Weißer BARKAS des BFW Leipzig beim 58. Plauener Spitzenfest

Vom 16. bis 18. Juni 2017 findet in Plauen das traditionelle Spitzenfest statt. Aus diesem Anlass wird das Beratungsteam des Berufsförderungswerks Leipzig (BFW Leipzig) mit dem weißen BARKAS Station in der Vogtlandmetropole machen.

Am Samstag, den 17. Juni 2017, werden Corinna Schulze und Michael Lindner aus dem BFW Leipzig von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Postplatz/Unterer Graben ihre Beratungsgespräche zur beruflichen Rehabilitation durchführen. Hier können sich Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen über neue Wege in Arbeit durch eine Umschulung bzw. Qualifizierung informieren. „Neben dem Feiern ist es auch wichtig an seine Zukunft zu denken“, erläutert Corinna Schulze vom Bereich Marketing des BFW Leipzig. „Wir haben an unserem BARKAS Informationen für Menschen, die aufgrund von Krankheit oder Unfall ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausführen können. Wir erklären Zugangswege zur beruflichen Rehabilitation und Chancen, um durch das Erlernen eines neuen Berufes wieder in Arbeit zu kommen.“

In den Sommermonaten erweitert das BFW Leipzig sein Beratungsangebot für Interessenten, die nicht zu der monatlichen Informationsveranstaltung nach Leipzig kommen können. Bei diesem Vor-Ort-Termin beim Plauener Spitzenfest wird das Beratungsteam auf einzelne Fälle genauer eingehen können.

Ein breites Spektrum von über 45 Qualifizierungs- und Umschulungsangeboten im kaufmännischen oder gewerblich-technischen Bereich über Vermittlungsmaßnahmen bis hin zu Leistungen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gehören zu den Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation im BFW Leipzig und seinen insgesamt fünf Außenstellen.

Corinna Schulze weiß um die positiven Aspekte der beruflichen Reha: „Zum einen erhalten betroffene Menschen eine zweite Chance auf einen Neubeginn im Arbeitsleben. Zum anderen könnten Unternehmen besonders auf diese Menschen bauen, die hoch motiviert die berufliche Qualifizierung absolvieren.“ Es gehöre viel Willen und Engagement dazu, trotz gesundheitlicher Einschränkungen wieder ins Arbeitsleben einsteigen zu wollen. Diese Bereitschaft und die Lebenserfahrung aus dem ersten Beruf sind wichtige Argumente, um schnell in ein Unternehmen integriert zu werden. Auf diese Werte bauen die Firmen, so die Erfahrungen des BFW Leipzig.

Mit dem weißen BARKAS ist das Beratungsteam des BFW Leipzig bereits seit sechs Jahren in der Region Mitteldeutschland unterwegs. In Borna macht die Infomobiltour am 20. Juli 2017 auf dem Wochenmarkt den nächsten Beratungsstopp. In diesem Jahr fährt der weiße BARKAS insgesamt sieben Standorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt an. Interessenten können vorab die Termine auf dieser Seite des BFW Leipzig einsehen: www.bfw-leipzig.de/infomobiltour.html

2.781 Zeichen

Erstellt: Michael Lindner/BFW Leipzig