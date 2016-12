Weiterbildung Gruppenmediation: Jetzt bewerben „Mediation in Gruppen und Teams“ richtet sich an bereits ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren.

Mediationen mit Gruppen erfordern kommunikationsfördernde Vermittlungsmethoden, die einen gut strukturierten Umgang mit hoher Komplexität ermöglichen. Bei Konflikten in Wirtschaftsunternehmen, Verbänden und Behörden sind häufig vielfältige Interessen im Spiel, auch die Anzahl der Themen kann unüberschaubar wirken. Die Weiterbildung wurde von dem Trainerteam des weiterbildenden Studiums „Konfliktberatung und Mediation“ um Prof. Dr. Alexander Redlich an der Universität Hamburg entwickelt. Mit der inhaltlichen Ausrichtung auf Mediation in Gruppen und Teams verfügt sie über ein Alleinstellungsmerkmal im deutschsprachigen Raum.

Studieninhalte:

Modul 1 - Besonderheiten bei der Mediation in Gruppen:

Den Auftrag erhalten und den Beginn gestalten, sowie das Identifizieren und Priorisieren von zu bearbeitenden Konfliktthemen.

Modul 2 - Gruppenprozesse und Teamentwicklung:

Das Spektrum der Konfliktbearbeitungsverfahren, die Herangehensweisen an das sozio-emotionale Herzstück einer Mediation in Gruppen, Umgang mit Emotionen und Wertekonflikten von Gruppen

Modul 3 - Vereinbarungen in Gruppen verhandeln:

Aushandeln von Lösungsvereinbarungen, ihre Umsetzung vorbereiten und den Transfer begleiten

Modul 4 - Besonderheiten der Mediation in Gruppen und Teams:

Konflikt-Assessment, Einbindung von Führungskräften, Arbeit mit Repräsentantinnen und Repräsentanten, Einbettung in systemische Prozesse und Organisationsentwicklung, Rückblick und Abschluss

Bewerbungsschluss für die Weiterbildung ist der 12. Dezember 2016, Studienstart ist im Februar 2017.

Weitere Informationen und Anmeldung zur Infoveranstaltung:

Dr. Michaela Tzankoff

Universität Hamburg, Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung

Schlüterstr. 51, 20146 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40/428 38-9715, -9700 (Infotelefon)

E-Mail:

www.aww.uni-hamburg.de/mediation-in-gruppen