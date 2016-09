Weiterbildung Moderne Kunst der Universität Hamburg hat noch Plätze frei

„Zeitgenössische Kunst seit den 60er Jahren: Konzepte und Positionen“ richtet sich an Beschäftigte im Kunst- und Kulturbereich, die sich fundiert mit der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts auseinandersetzen wollen.

Es ist als weiterbildendes Studium im Bereich Kunstgeschichte und zeitgenössischer Kunst in Deutschland einmalig und wurde speziell für Berufsgruppen konzipiert, die sich hier als Vermittler/-innen und Multiplikator/-innen bewegen, z. B. aus den Bereichen Museumspädagogik, Kunsterziehung, Kulturmanagement, Medien.Sowohl die „Klassiker“ der PopArt, der Konzept -und MinimalArt oder Aktionskunst als auch Fragen neuer Materialien, zum Postkolonialismus in der Kunst oder der Präsentation aktueller Kunst in Ausstellungen und Museen werden im berufsbegleitenden Weiterbildungsstudium auf verschiedenen Wegen erfahrbar gemacht. Es werden Instrumente und Methoden kunstgeschichtlicher Analyse vermittelt und Zugänge zu den oft schwer entschlüsselbaren Objekten erarbeitet. Ausstellungsbesuche, z. B. in der Galerie der Gegenwart der Hamburger Kunsthalle und der Sammlung Falckenberg, Besuche von Galerien sowie Gespräche mit Galeristen bieten Gelegenheit, sich vor Ort mit den Originalen aus den Bereichen Malerei, Installation, Fotografie, Medienkunst und Skulptur auseinanderzusetzen.Termin: Oktober 2016 bis Februar 2017, Beginn: Fr, 28.10.2016insgesamt 14 Termine (1 x wöchentl., freitags 17.30 -21.00 Uhr im Kunstgeschichtlichen Seminar der Universität, 4 Exkursionen samstags)Es stehen 26 Plätze zur Verfügung, die Bewerbung ist noch bis 30.09.2016 möglich.

Weitere Informationen:

Daniela Krückel, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Universität Hamburg, Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung

Schlüterstr. 51, 20146 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40/428 38-9710, -9700 (Infotelefon)