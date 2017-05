Weiterbildung Projektmanagement, Prozessmanagement und Qualitätsmanagement

Berufsbegleitende Qualifizierung für neue Tätigkeitsbereiche und Führungsaufgaben

Instrumente und Methoden der Projektplanung und –steuerung, Phasen im Prozessmanagement, Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen, Total Quality Management sowie Führung und Teamentwicklung stehen im Mittelpunkt dieser Blended-Learning-Weiterbildung.Sie wurde speziell für Berufstätige entwickelt, die sich auf kompakte und berufsbegleitende Weise für neue Arbeitsbereiche und Führungspositionen qualifizieren wollen. Sie lernen an zwei Präsenz-Samstagen in der Universität Hamburg und online von zu Hause aus, gemeinsam in einer kleinen Lerngruppe und kontinuierlich betreut durch Dozentinnen und Dozenten der Universität Hamburg. Vor Beginn findet ein Einführungskurs in das Arbeiten mit einer virtuellen Lernplattform und die effiziente virtuelle Zusammenarbeit statt.

Das Modul ist darauf ausgerichtet, durch einen Vergleich von Projekt- und Prozessmanagement ein vertieftes Verständnis der Kernelemente dieser Managementbereiche zu erreichen. Das Prozessmanagement wird am Beispiel des Qualitätsmanagements konkretisiert. In didaktischer Hinsicht wird eine Verknüpfung der drei Bereiche dadurch angestrebt, dass die Teilnehmenden ein Projekt „Einführung eines Qualitätsmanagement-Systems in einem mittelständischen Unternehmen“ in Form einer Fallstudie bearbeiten.

„Projekt-, Prozess- und Qualitätsmanagement“ gehört zum Weiterbildungsprogramm „Online lernen im Management“ der Universität Hamburg mit 11 kompakten und praxisorientierten Modulen aus den Bereichen Management, Personal und Recht. Die berufsbegleitenden Module dauern jeweils 4 Monate mit ca. 8 Stunden frei einteilbarer Studienzeit pro Woche. Die Weiterbildung startet im September 2017, anmelden kann man sich ab sofort.

Weitere Informationen

Lena Oswald

Universität Hamburg, Zentrum für Weiterbildung

E-Mail:

Tel.: 040/428 38- 9712, -9700

Informationen über das Programm und die Module finden Sie unter:

http://www.zfw.uni-hamburg.de/Olim