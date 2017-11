Weiterbildung der Uni Hamburg zur IT-Sicherheit von Unternehmen

Das von Prof. Dr. Hannes Federrath konzipierte Seminar geht neben der Technik auch auf organisatorische Strukturen und das „Risiko Mensch“ ein

In fast allen Unternehmen und Organisationen ist der Mangel an Computersicherheit eine vielschichtige Bedrohung. Während in den Medien vorrangig über spektakuläre Cyber-Angriffe und Datenschutzverletzungen berichtet wird, liegt die größte Sicherheitslücke häufig im Unternehmen selbst: bei den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie in organisatorischen Strukturen. Denn der arglose Umgang von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit vertraulichen Daten und das unbedachte Installieren von Software aus dem Internet führen zu hohen Sicherheitsrisiken. Hinzu kommen in den meisten Firmen noch unzureichende Regelungen bei Zugriffsrechten, Kontrollstrukturen und Backupverfahren.

Um die IT-Infrastruktur eines Unternehmens nachhaltig abzusichern und gegen Angriffe von außen und innen zu schützen, sind produktneutrale und übergreifend anwendbare Kenntnisse nötig, die sich auch bei Änderungen der Sicherheitslage und neuen Verfahren und Produkten anwenden lassen. Prof. Dr. Hannes Federrath leitet gemeinsam mit Prof Dr. Mathias Fischer den Arbeitsbereich „Security & Privacy“ am Fachbereich Informatik der Universität Hamburg. Er hat die produktneutrale Weiterbildung „IT-Sicherheitsmanagement“ speziell für Unternehmen entwickelt. Studieninhalte sind Grundsätze des Sicherheitsmanagements und eines professionellen Schutzkonzepts sowie praktisches Wissen, wie u. a. Grundlagen von Rechner- und Netzsicherheit, BSI IT-Grundschutz, Verschlüsselung, Datenschutz und Intrusion Detection. Dieses Praxiswissen wird von einem gemeinsam an aktuellen Sicherheitsthemen forschenden Dozententeam des Arbeitsbereiches „Security & Privacy“ vermittelt. Das Seminar findet in der Zeit vom 19. bis 23.02.2018 statt, eine frühzeitige Platzreservierung wird empfohlen.

http://www.zfw.uni-hamburg.de/it-sicherheit