Weiterbildung für Touristikexperten: Mitteldeutschlands größte Reisemesse TC in Leipzig lädt ein zum Fachbesucherprogramm

Dresden, 13. September 2016 – Erstmalig bietet die Touristik & Caravaning ( http://www.tc-messe.de ), die vom 16. bis 20. November 2016 in der Leipziger Messe stattfindet, auch Fachbesuchern ein exklusives Informations- und Weiterbildungsprogramm an ( http://www.tc-messe.de/fachbesucher ). An zwei Tagen, am 17. + 18. November 2016, werden täglich ab 10.30 Uhr Workshops, Vorträge und Diskussionen angeboten. Damit wird die etablierte TC auch für Profis der mitteldeutschen Touristikbranche zur zentralen Plattform für Know-How-Transfer und Austausch. Das Programm richtet sich vorrangig an Reisebüroexpedienten und wird in Kooperation mit dem DRV (Deutscher Reiseverband e.V.), dem asr (Allianz Selbständiger Reiseunternehmen – Busunternehmen e.V.) und dem Travel Talk Magazin durchgeführt. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist z.T. kostenfrei – Eintrittstickets auf die Messe können ab Oktober im Ticketshop ( http://www.tc-messe.de/ticketshop ) erworben werden.

Expertenwissen zu Kreuzfahrten, Bustouristik und Reisebüromanagement Der Donnerstag, 17.11.2016, beginnt mit Fachvorträgen zu den Themen Marketing und Kundenbindung im Reisebüro. Am Freitag, 18.11.16, informiert Christian Wenzel vom DRV über Online-Marketing, seine Kollegin Heike Birwe vermittelt Wissen zum Kreuzfahrten-Vertrieb und Ralf Wiesehöfer vom asr gibt profunde Einblicke in die aktuelle EU Pauschalreiserichtlinie.

Das detaillierte Programm gibt es unter http://www.tc-messe.de/fachbesucher

Über die Touristik & Caravaning

Die TC findet seit 1990 jährlich in der Leipziger Messe statt und bietet einen Mix aus den Bereichen Touristik, Caravaning und Fahrrad. Seit November 2015 ist FLEET Events aus Hamburg der neue Veranstalter der TC. Neben dem erfolgreichen, deutschlandweiten Food-Festival eat&STYLE ist FLEET Events auch mit dem Publikumsmagneten BABYWELT an mehreren Standorten in Deutschland sowie der Fachmesse W3+ FAIR am Markt.

Ansprechpartner für Journalisten:

Jana Niemann, Project Manager Marketing, Tel.: 0351 – 877 85 31

Mail: