Weitkämper Technology nominiert für den German Brand Award 2017

Seehausen am Staffelsee, den 6. Januar 2017 - Weitkämper Technology ist nominiert für den German Brand Award 2017 – Excellence in Brand Strategy, Management & Creation

Weitkämper Technology ist von den unabhängigen Gremien des Rat für Formgebung und des German Brand Institute für den German Brand Award 2017 nominiert.

Zur Begründung der Nominierung: "Die Marke der Weitkämper Technology stellt einen einzigartigen Beitrag zur deutschen Marken- und Unternehmenslandschaft dar, weist eine unverwechselbare Markentypik auf und differenziert sich somit erfolgreich von ihren Wettbewerbern."

Die Nominierung erfolgt ausschließlich durch das Deutsche Markeninstitut, seinen Markenscouts und Expertengremien und stellt dadurch eine hohe Auszeichnung dar.

Über den German Brand Award 2017

Ausgelobt von der Designinstanz Deutschlands, juriert von einem hochkarätigen Expertengremium aus Wirtschaft und Wissenschaft: Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher. Über die Vergabe des »German Brand Award 2017 – Excellence in Brand Strategy, Management and Creation« entscheidet eine unabhängige und sachverständige Jury. Die Jurymitglieder setzen sich zusammen aus Markenexperten aus Agenturen, Industrie, Hochschule und Medien. Projekte zeichnen sich durch folgende Eigenschaften besonders aus:

Markentypik • Differenzierung zum Wettbewerb • Homogenität im Erscheinungsbild • Gestaltungsqualität • Markenpassung • Eigenständigkeit • Innovationsgrad • Ästhetik • Produktgraphik und -semantik • Benutzerfreundlichkeit • Funktionalität und Bedienbarkeit • Gebrauchswert • ökologische Qualität • soziale Akzeptanz • Barrierefreiheit • symbolischer und emotionaler Gehalt • Langlebigkeit • Zielgruppenrelevanz • ökonomischer Erfolg.

http://www.german-design-council.de/