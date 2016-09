Welche praktische Rolle Industrie 4.0 bei den Änderungen der Maschinenbauer spielt

Die Veröffentlichungen um Industrie 4.0 sind vor allem modell-orientiert. Demgegenüber zeigt ein neuer Quest-Report auf, inwieweit die Maschinenbauer die Automation ihrer Maschinen in Richtung Industrie 4.0 tatsächlich ändern.

Diese Frage beantwortet ein neuer Report im Quest Trend Magazin mit dem Titel „Inwieweit die Maschinenbauer die praktische Relevanz von Industrie 4.0 anerkennen“.

Dieser Report baut auf einer neuen, repräsentativen Marktuntersuchung auf, die Quest TechnoMarketing im deutschen Maschinenbau im ersten Halbjahr 2016 durchgeführt hat. Sie behandelt die Änderungen in Richtung Industrie 4.0, die Maschinenbauer an der Maschinenautomation durchgeführt haben bzw. durchzuführen planen. Dabei sind nahezu alle Automatisierungsbereiche abgedeckt.

Der neue Report stellt fest, dass zwei Drittel der interviewten Maschinenbauer praktische Änderungen in Richtung Industrie 4.0 realisiert haben bzw. realisieren. Diese Maschinenbauer produzieren 78% der Maschinen.

Ein weiteres gutes Viertel der Maschinenbauer sieht Änderungen in Richtung Industrie 4.0 nach 2016 als möglich an.

Akzeptanzprofil des Maschinenbaus zu Industrie 4.0

Lediglich 6% der Maschinenbauer nehmen eine zurückhaltende oder ablehnende Position zu Industrie 4.0 ein. Die Ablehnungsgründe beziehen sich ganz überwiegend darauf, dass der Endkunde Industrie 4.0 nicht will bzw. nicht fordert.

Industrie 4.0 ist also praktische im deutschen Maschinenbau angekommen.

Der Report klärt, was unter Industrie 4.0 zu verstehen ist, nämlich: „Das cyber-physical system, CPS, ist das gegenwärtige Hauptkettenglied für die Realisierung von Industrie 4.0 in der Automation.“ Auf die verschiedensten Variationen eines solchen CPS beziehen sich die Änderungen der Maschinenbauer, die von der Studie in fünf Entwicklungsstufen unterschieden werden. Damit entsteht eine Roadmap für Maschinenbau und Automatisierungshersteller für weitere Änderungen und Innovationen in Richtung Industrie 4.0.

Der Report ist in Deutsch und Englisch verfügbar unter http://www.quest-trendmagazin.de/in....e-40-im-maschinenbau.html