Welt-Osteoporosetag am 20. Oktober: Mehr Sicherheit mit Orthesen

Die auch als Knochenschwund bekannte Osteoporose ist weit verbreitet. Vor allem ältere Menschen sind von der Volkskrankheit betroffen, bei der mehr Knochensubstanz abgebaut als wieder aufgebaut wird.

Ein Therapiebaustein ist Bewegung – mit Hilfe von aufrichtenden Wirbelsäulenorthesen. Sie verbessern die Balance und können die Sturzgefahr verringern.

Alle drei Sekunden bricht sich ein Mensch einen Knochen, ohne dass er einen Unfall hatte . Grund dafür ist oftmals eine osteoporotisch veränderte Knochenstruktur. In Deutschland sind circa sechs Millionen Menschen betroffen – am häufigsten ältere Frauen ab der Menopause. Genaue Zahlen sind schwierig zu ermitteln, da die Krankheit oft lange unerkannt bleibt. Je frühzeitiger die Diagnose erfolgt, desto eher kann auch eine Therapie erfolgen. Diese zielt darauf ab, den Knochen zu stärken und Brüche zu verhindern. Wichtig hierbei ist regelmäßige Bewegung.

Knochen brauchen Bewegung

Bereits ab dem 30. Lebensjahr verändert sich unsere Knochenstruktur. Kommt bei Frauen in den Wechseljahren der Östrogen-Mangel dazu, beschleunigt sich der Abbau von Knochenmasse noch stärker.

Das bleibt so lange unerkannt, bis Brüche und Schmerzen auftreten. Ein Teufelskreis beginnt, würden sich die Betroffenen zurückziehen und sich noch weniger bewegen. Wirbelsäulenorthesen, zum Beispiel von Bauerfeind, helfen Patienten Sicherheit zurück zu gewinnen, um sich regelmäßig zu bewegen, und nehmen die Angst vor Stürzen. Die Orthesen richten die Wirbelsäule auf, lindern Schmerzen und verbessern die Balance. Sie unterstützen die Wirbelsäule in dem, was sie am meisten braucht: Bewegung. Je nach osteoporotischem Stadium entscheidet der Arzt zusammen mit dem Patienten, welche Orthese eine Bewegungstherapie individuell unterstützen kann. Denn Bewegung fördert nicht nur die Gesundheit, sondern sorgt auch für mehr Lebensfreude.

Individuelle Therapie mit Orthesen

Können Menschen ihren Rücken nicht mehr vollständig aufrichten, hilft zum Beispiel die DorsoTrain von Bauerfeind. Dieser Stützbody speziell für Frauen begünstigt dank eingearbeiteter Kunststoffschiene und Zuggurten eine aufrechte Haltung.

Liegen bereits stabile Frakturen der Wirbelkörper vor, die konservativ behandelt werden können, empfiehlt sich die Wirbelsäulenorthese Spinova Osteo. Diese kann einfach wie eine Art Schutzweste angelegt werden. Sie richtet den Oberkörper auf, hilft die Rückenmuskulatur zu aktivieren und stabilisiert auch das Becken. So unterstützt und entlastet die Orthese die osteoporotisch veränderte Wirbelsäule und verhilft neben einer aufrechten Haltung zu einem sicheren Gang. Ihre korrigierende Zugkraft kann vom Patienten selbst reguliert werden.

Bei instabilen Frakturen, die operative Eingriffe erfordern oder gehäuft auftreten, muss die Wirbelsäule stärker stabilisiert werden. Hier käme eine Orthese wie die SofTec Dorso von Bauerfeind mit ihrer erhöhten Stabilisierungsfunktion zum Einsatz: Sie stabilisiert die Lenden- und Brustwirbelsäule und schränkt schädigende Bewegungen des Oberkörpers schützend ein.

Weitere Informationen für Endverbraucher sind online zu finden im Osteoporose-Ratgeber (inkl. Risikotest) unter https://www.bauerfeind.de/de/themen/bewegung-gesundheit/ratgeber-osteoporose.html. Darüber gibt es das Faltblatt „Leben mit Osteoporose“ und das Kochbuch „Genussrezepte für starke Knochen – gesund essen bei Osteoporose“ aufgelegt. Endverbraucher können im Sanitätsfachhandel danach fragen