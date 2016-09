Weltneuheit aus der Dominikanischen Republik: Zigarren werden während der Lagerung veredelt

Die Firma Pupla Cigars SRL. aus Puerto Plata stellt, nach 9 Jahren Entwicklung, den weltweit ersten Tubo aus Zedernholz vor.

Ein enormer Fortschritt für die einfache und korrekte Lagerung von hochwertigen und wertvollen Zigarren.

Nach einer Entwicklungszeit von 18 Monaten und einer Testphase von über 7 Jahren bietet der Hersteller die Zedernholz Tubos nun für Zigarrenliebhaber in aller Welt an.

Die ersten Versuche stellten hohe Anforderungen in der Verarbeitung der Tubos.

Mehr als 10.000 Tubos platzten während der Endverarbeitung und es mussten drei weitere Unternehmen mit der Realisierung der Idee beauftragt werden. Die Auswahl verschiedener Holzsorten und ein speziell entwickeltes Verfahren brachten dann nach 18 Monaten Entwicklung den gewünschten Erfolg. Man war in der Lage einen Tubo aus feinstem Zedernholz herzustellen.

Der nächste Schritt war die Tubos mit verschiedenen Zigarren zu füllen und unter normalen Bedingungen zu lagern. Monat für Monat wurden dann einige Tubos geöffnet und die Qualität der Zigarren nach Aussehen, Geschmack, Abbrand und anderen Kriterien, beurteilt.

Die Forschungsergebnisse führten zu einem überwältigendem Resultat. Es kommt zu einer Verfeinerung der Geruchsstoffe und einem intensiveren Geschmack. Durch die optimale Aufnahme und den beständigen Austausch der Luftfeuchtigkeit werden alle Zigarren perfekt gelagert. Wie bei edlen Whisky- oder Weinsorten entsteht durch die Einlagerung in unseren Tubos ein enormer Veredelungsprozess, der die Qualität der Zigarre um ein Vielfaches verbessert. Im Gegensatz zu Glas und Aluminium Tubos, die lediglich vor Transportschäden schützen, reifen die Zigarren im Zedernholz-Tubo erheblich nach.

Ein weiterer Vorteil ist die einfache Handhabung, die eine falsche Lagerung vollkommen ausschließt.

Die Tubos halten über Jahrzehnte und ermöglichen, auch finanziell weniger betuchten, eine günstige Alternative, im Gegensatz zu kostspieligen Humidoren.

Mit dem entwickeltem und patentiertem Tubo revolutioniert der dominikanischen Hersteller die Lagerung von noblen Zigarren.

Ausführliche Informationen bietet die Pupla Cigars SRL. auf einer Internetseite (www.pupla-tubes.com) in mehreren Sprachen an.