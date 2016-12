HGA-Cosmetics präsentiert dem Friseurfachhandel exklusiv als Weltneuheit das sahnig-seidige Rhassoul Mousse Shampoo und als Neuheit die Rhassoul Treatment Mask von FUENTE – hergestellt unter Magnetfeldtechnologie, mit Rhassoul, Quinoa-Protein und weiteren natürlichen Inhaltsstoffen.

Urbar, 2. Dezember 2016/Gaby Günther – Das FUENTE Rhassoul Mousse-Shampoo ist weltweit das erste seiner Art für den professionellen Markt. Basis dieser außergewöhnlichen Neuentwicklung ist Rhassoul, eine tonhaltige Lava-Mineralerde aus Marokko, und ein Herstellungsverfahren, das sich der einzigartigen Magnetfeldtechnik bedient. Studien haben ergeben, dass durch Magnetfeldtechnologie der Haarausfall gestoppt und Haarwuchs gefördert wird.

Rhassoul wird bereits seit Jahrhunderten im marokkanischen Atlasgebirge abgebaut und als natürliches Körperpflegemittel ohne chemische Zusätze überaus geschätzt. Die Tonerde besteht hauptsächlich aus Mineralien mit einem hohen Anteil an Siliziumdioxid, Magnesium, Kalium, Eisen, Calcium und wird schon sehr lange in der Körperpflege zur Regeneration und Straffung der Haut verwendet.

FUENTE Rhassoul Mousse Shampoo und Treatment Mask

[Großes Bild anzeigen]

Dank seiner pflegenden, keimtötenden und entzündungshemmenden Wirkung ist es ideal für die Haut- und Haarpflege. Das Haar erholt sich erstaunlich schnell, wirkt gesund und glänzend. FUENTE ist es erfolgreich gelungen, eine Formel aus Rhassoul Tonerde zu entwickeln. Die Pflegewirkung des Rhassoul für das Haar ist großartig. Durch Anwendung von Rhassoul Mousse Shampoo und Rhassoul Treatment Mask regeneriert sich das Haar, erhält Glanz und Pflege, ohne zu beschweren. Diese neuen Produkte eignen sich perfekt für geschädigte, strapazierte, feine und kraftlose Haare.

Das natürliche Gleichgewicht der Haare kann durch die Kombination von Rhassoul Mousse Shampoo und Rhassoul Treatment Mask vollständig wiederhergestellt werden. Rhassoul Mousse Shampoo ist für alle Haartypen wie trockene, geschädigte, fliegende sowie feine, schlaffe und langanhaltend gefärbte Haare geeignet. Der wunderbare Duft stammt von der Damastrose aus Marokko.

Rhassoul Mousse Shampoo und Fuente Rhassoul Treatment Mask sind besonders wirkungsvoll, weil Fuente eine besondere Technik verwendet, die Wirkstoffe außergewöhnlich fein zerkleinert. Es ist nur sehr kleinen Teilchen möglich, in die Kopfhaut und den Haarschaft einzudringen. Wenn die aktiven Partikel einer Haarpflege groß sind, haben sie zu wenig Kontakt und Berührungspunkte mit Kopfhaut und Haar. Das macht sie weniger effektiv. Über eine Länge von 10 cm verteilt haben größere Partikel nur 16 Berührungspunkte, während die kleineren 26 haben. Wenn Haar mit einer herkömmlichen Haarmaske behandelt wird, fühlt es sich häufig fettig und schwer an. Je kleiner die Partikel in der Haarpflege sind, desto besser wirken sie. Die kleinen Partikel der wirkungsvollen Bestandteile von Fuente Rhassoul Treatment Mask haften besonders gut am Haar und entfalten ihre Wirkung, ohne das Haar fettig, schwer oder klebrig zu machen.

FUENTE-Geschäftsführer und Firmeninhaber Paul Warmerdam erklärt: „Man kann es mit der Haftung von Kristallzucker und Puderzucker an der Haut vergleichen. Hält man den Finger in Kristallzucker, werden die Kristalle nahezu alle wieder abfallen. Bei Puderzucker sind die Kristalle so klein, dass sie am Finger haften bleiben. Bei herkömmlichen Zerkleinerungsvorgängen während der Produktherstellung können die Partikel auf bis zu 1 Zehntel Millimeter zerteilt werden. Die größeren Partikel werden erst durch ein Gerät in Scheiben geschnitten und im Anschluss geteilt. Sobald sie kleiner als 1mm sind, sind sie für die gewöhnliche Methode zu klein und können nicht stärker verkleinert werden. Fuente ermöglicht eine Verkleinerung der Teilchen bis auf 1 Hundertstel oder auch nur 1 Tausendstel Millimeter.“

Die angewandten Magnetfelder von FUENTE ermöglichen diese besondere Zerkleinerungsmethode. Die Wirkstoffe werden durch ein Rohr geleitet, das magnetisch ummantelt ist. Die größeren Partikel werden durch den Magneten mit großer Geschwindigkeit an die Rohrwand gezogen und durch diese Kraft in tausende kleinere Partikel zerteilt. Das macht das Produkt besonders wirkungsvoll.

Über FUENTE International

Den Schlüssel zu den Geheimnissen der Natur fand FUENTE bereits vor mehr als einem Jahrzehnt. Die Idee, natürliche Haarpflege nicht nur in großem Stil, sondern auch auf höchstem Niveau zu realisieren, war Ausgangspunkt eines neuen, revolutionären Konzepts.

In der Laguna de Fuente de Piedra in Andalusien, einer der schönsten und ursprünglichsten Landschaften Spaniens, fand der heutige Geschäftsführer und Firmeninhaber Paul Warmerdam die erste Inspiration für ein bahnbrechendes Konzept. Alle FUENTE-Produkte sind frei von Parabenen und werden nicht an Tieren getestet. Farben ohne Ammoniak, Dauerwellen ohne Ammonium, Shampoos ohne spezielle Sulfate u.a.m. beweisen, dass auf aggressive Wirkstoffe weitgehend verzichtet werden kann. Fachfriseure in Europa, Amerika, Asien und Australien empfehlen die exklusiven Farb-, Form-, Pflege- und Styling-Produkte aus Überzeugung weiter.

Über HGA-Cosmetics GmbH

Firmengründer und Geschäftsführer Jürgen Bleul (Foto) ist Initiator und Motivator bei HGA-Cosmetics GmbH. Als ausgewiesener Branchenkenner entdeckt er neue Trends und setzt gemeinsam mit seinem Team neue Maßstäbe im Bereich des B2B-Vertriebs von Hair- und Skincare-Produkten. Mit 20 Jahren Markterfahrung versteht sich HGA-Cosmetics GmbH als global agierendes Unternehmen im Bereich Hair- und Skincare. Als Distributor und Hersteller von Fremd- und Eigenmarken für den B2B-Sektor vertreibt HGA seine Produkte international an Händler und professionelle Hairstylisten. 2016 wurde die HGA-Cosmetics von der Zeitschrift FOCUS als Wachstumschampion 2016 mit dem 6. Platz der Großhändler (branchenübergreifend) ausgezeichnet! Am Logistikstandort in Bendorf am Rhein sorgen fast zwei Dutzend Mitarbeiter mit modernster Lagerhaltung und aktuellen Softwarelösungen für die reibungslose Abwicklung Ihrer Aufträge. Dem Kunden ist so ein schneller und reibungsloser Versand der Waren garantiert. Alle Marken und Produkte der HGA-Cosmetics sind TIERVERSUCHSFREI!

www.hga-cosmetics.com

Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn Sie Fotomaterial in hochaufgelöster Qualität benötigen und/oder ein Interview vereinbaren möchten. Wir bitten herzlich um Belegexemplare oder Linkhinweise – vielen Dank!

Ansprechpartner:

HGA Vertriebs GmbH

Geschäftsführer Jürgen Bleul

Klostergut Besselich, D-56182 Urbar

Telefon: +49 (0)261 - 988 235-0

Fax: +49 (0)261 - 988 235 29

Mail:

Web: www.hga-cosmetics.com

Kontakt Presse:

PRessePRojekte.de | Gaby Günther

Telefon: +49 (0)7654 – 212 98 38 oder +49 (0)151 – 44 20 59 59

Mail:

Web: www.presseprojekte.de