Weltweit flachstes und leichtestes 2-in-1 Business-Notebook mit Intel® Core™ Prozessoren1 der siebten Generation

• Schlankes und flexibles Hybridgerät im neuen Design vereint Mobilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit

• Hohe Leistung dank schneller Intel® Core™ (U-Serie) Prozessoren der siebten Generation einschließlich Intel® vPro™ Technologie• 1.100 Gramm leichtes 2-in-1 Notebook unterstreicht Toshibas Fokus auf europäischen Markt für Unternehmens-PCs

Neuss, 25. Januar 2017 – Die Toshiba Europe GmbH kündigt heute den Portégé X20W-D an, das flachste und leichteste 2-in-1 Business-Notebook der Welt mit Intel® Core™ Prozessor (U-Serie) der siebten Generation. Das elegante Hybridgerät verfügt über 360 Grad Rundumscharniere, die es durch einfaches Umklappen des Displays in ein Tablet verwandeln.

Toshiba integriert zahlreiche Sicherheits- und Konnektivitätsfunktionen in das Notebook. Darüber hinaus verfügt der Portégé X20W-D über eine Batterielaufzeit von bis zu 16 Stunden2. Durch die Step Charge-Technologie kann das Notebook in nur 30 Minuten für weitere vier Stunden Betriebszeit aufgeladen werden und sorgt so für uneingeschränkte Produktivität. Der Portégé X20W-D ist in Deutschland ab Februar 2017 zu einem Preis ab 2.015,00 Euro (UVP inkl. MwSt.) vorerst in zwei Konfigurationen mit Intel® Core™ i7 der siebten Generation erhältlich.

“Mit dem Portégé X20W-D unterstreichen wir unser Ziel, professionellen Anwendern stets das bestmögliche Notebook zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, ob sie in kleinen, mittelständischen oder großen Unternehmen arbeiten”, so Maki Yamashita, Senior Vice President, PC & Solutions EMEA, Toshiba Europe GmbH. “Wir sind davon überzeugt, dass diese Erweiterung der Portégé-Familie eine perfekte Mischung aus Mobilität und Zuverlässigkeit darstellt sowie gleichzeitig eine sehr hohe Sicherheit für mobile Mitarbeiter bietet.”

Neues Design und Eleganz mit viel Power

Der Portégé X20W-D präsentiert sich in ganz neuem Design. Es wiegt leichte 1.100 Gramm und vereint in Kombination mit dem sehr dünnen Gehäuse (Höhe: 15,4 mm) die Flexibilität von Notebook, Tablet und Notizblock in einem einzigen Gerät. Zudem zeichnet es sich durch ein robustes Magnesiumchassis mit Corning® Gorilla® Glass 4 zum Schutz des entspiegelten 12,5 Zoll (31,75 cm) Displays aus. Onyx-blaue Farbakzente sowie hellgoldene Scharniere sorgen für eine elegante Optik, während der Intel® Core™ Prozessor der siebten Generation eine sehr hohe Leistung bereitstellt. Toshibas neues Hybrid Air Cooling System übernimmt die zuverlässige Kühlung des Notebooks in jeder Situation, selbst bei höchsten Leistungsanforderungen.

Wichtige Sicherheitsfunktionen inklusive Gesichtserkennung

Gemäß der Ausrichtung Toshibas für Geschäftskunden verfügt der Portégé X20W-D über zahlreiche Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel über das SecurePad™ mit Fingerabdruckleser und IR-Kamera für die Gesichtserkennung, die Windows Hello und Intel® Authenticate unterstützt. Enthalten ist auch ein Trusted Platform Module 2.0, um Verschlüsselung und Login-Optionen noch sicherer zu gestalten.

Toshibas eigenes BIOS stellt ebenfalls einen wichtigen Baustein in der Sicherheitsstrategie dar: Sowohl das BIOS als auch die Hardware wurden von Toshiba selbst entwickelt und schließen damit negative Einflüsse durch Dritte aus.

Auch beim Portégé X20W-D profitieren Anwender von der einzigartigen Toshiba Reliability Guarantee. Sollte das Gerät im ersten Jahr nach Kauf zum Garantiefall werden, erhält der Kunde sowohl den vollen Kaufpreis des Notebooks als auch das kostenlos reparierte Gerät zurück. Hierfür ist lediglich eine Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Erwerb des Geräts nötig.

Komfortable Bedienung und einfache Administration

Toshiba liefert für eine komfortable Bedienung einen AES Stylus inklusive WACOM-Technologie mit und stattet das neue Portégé-Modell zudem mit einer hintergrundbeleuchteten Tastatur aus. Die selbstentwickelte Handflächenerkennung gewährleistet darüber hinaus eine fehlerfreie und nutzerfreundliche Bedienung mit dem Stift oder dem Touchpad. Administratoren profitieren von Microsofts Windows Management Instrumentation Interface, zusätzlicher Unterstützung von Intel Active Management Technology und dem System Center Configuration Manager. Damit ist das Notebook nicht nur einfach im Normalfall zu administrieren, bei Fehlern lässt sich auch in Sekundenschnelle eine sichere Remote-Verbindung zum Gerät aufbauen, um Probleme zu beheben, ganz egal, wo sich das Gerät gerade befindet.

High-End Audio mit Harman/kardon® Stereo-Lautsprechern

Hochwertige Harman/kardon® Stereo-Lautsprecher und DTS Sound™ Software sorgen für eine überragende Klangqualität des 2-in-1-Geräts. Die von Toshiba speziell eingestellten Lautsprecher passen sich dem Neigungswinkel des Displays an und geben so jeden Ton kristallklar und natürlich wieder, sei es bei einer Präsentation im Büro oder unterwegs bei einem spontanen Meeting.

Viele nützliche Anschlüsse inklusive Thunderbolt 3 Dock

Für den Portégé X20W-D ist ein neues Thunderbolt 3 Dock erhältlich. Es ist mit allen wichtigen Schnittstellen bestückt, darunter USB Typ C, HDMI, DisplayPort, VGA und LAN. Überwiegend mobil arbeitende Nutzer profitieren ganz besonders vom USB-C Travel Dock, das ebenfalls HDMI, VGA, LAN und USB 3.0 Ports enthält. Beide Docks liefern auch die Betriebsspannung und machen so eine große Zahl von Kabeln und Adaptern überflüssig. Toshiba hat zudem eine speziell angepasste Schutztasche mit Stifthalter für das Notebook im Programm, um das 2-in-1 Gerät während des Transports zu schonen.



1 Gültig zum 24/01/2017

2 Gemessen mit Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance Corporation.

3 Weitere Informationen unter http://www.toshiba.de/generic/reliability/

