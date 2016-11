Weltweit ganz vorn im Test-Know-how: imbus gibt ISTQB Global Partner Status bekannt

Brüssel, 29. November 2016 – imbus und das ISTQB® freuen sich verkünden zu können, dass imbus beim ISTQB® den Global Partner Status erreicht hat.

Der ISTQB® Global Partner Status veranschaulicht das Engagement von imbus auf dem Gebiet Softwaretest sowie die Einsatzbereitschaft des Unternehmens bei der Förderung des Berufsbildes des Testers in der ganzen Welt – durch das Zertifizieren der eigenen Mitarbeiter entsprechend des Schemas „ISTQB® Certified Tester“ innerhalb des ISTQB®-Portfolios.

Um die ISTQB® Global Partnerschaft zu erlangen, muss eine internationale Organisation mindestens drei juristische Personen in verschiedenen Ländern besitzen, die den ISTQB® Gold oder Platinum Status haben. Bei imbus sind das:

- imbus AG (Deutschland) – Platinum Partner

- imbus Peja L.L.C. (Kosovo) – Gold Partner

- imbus Shanghai Information Technology Co., Ltd. (China) – Gold Partner

Tilo Linz, Vorstandsmitglied der imbus AG: „imbus ist führender, internationaler Lösungspartner für professionelles Softwaretesten und die intelligente Qualitätssicherung von Software. Seit 2002 bildet imbus seine Mitarbeiter im Foundation Level aus und seit 2003 auch im Advanced Level.

Alle unsere Testexperten sind Certified Tester – und das gilt sowohl für die sechs imbus-Standorte in Deutschland als auch für diejenigen in Kanada, China, dem Kosovo und Tunesien. Wir nutzen den Standard als einheitliche und verlässliche Wissensgrundlage für unsere tägliche Arbeit weltweit.“

„Wir sind sehr stolz darauf, imbus als Global Partner im ISTQB®-Partnerprogramm dabei zu haben. Dass solche internationale Firmen dem Programm beitreten und ihre Mitarbeiter weltweit zertifizieren, zeugt von der globalen Präsenz des ISTQB® und davon, dass immer mehr führende Organisationen das Partnerprogramm wählen“, sagte ISTQB®-Präsident Gualtiero Bazzana.

Tilo Linz fügte hinzu: „Außerdem geben die imbus-Mitarbeiter ihr Testwissen auch weiter: Als Trainer in der imbus Akademie haben sie bereits fast 10.000 Seminarteilnehmer nach dem internationalen Standard geschult und erfolgreich auf die Zertifizierungsprüfungen zum ISTQB® Certified Tester vorbereitet.“„Wir heißen imbus als unseren ISTQB® Global Partner willkommen und wissen imbus‘ Vertrauen in das ISTQB®-Schema zu würdigen. Die Tatsache, dass führende Industrieunternehmen dem ISTQB®-Partnerprogramm als Global Partner beitreten, verdeutlicht uns einmal mehr, dass der Markt das Schema annimmt und echten Wert darin für seine Mitarbeiter sieht. In diesem Fall, sogar weltweit“, sagte Alon Linetzki, Vorsitzender der ISTQB®-Marketing-Arbeitsgruppe.