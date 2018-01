Wenn Eltern verzweifeln: Mein Kind hat Angst vor dem Wasser

Das Mut-Mach-Buch zum Schwimmunterricht: „Wie Jana ihre Angst vor dem Wasser verliert“ ist eine illustrierte Geschichte für Kinder ab 5 Jahren, welche verdeutlicht, wie Schwimmen und Tauchen funktionieren und dass man vor Neuem keine Angst haben braucht.

Wenn ein Kind jammert, sobald es ein paar Spritzer der Dusche abbekommt, oder wenn es sich an Mutter oder Vater klammert, sobald es in die Schwimmhalle geht oder gar ein Schwimmkurs besucht werden soll, dann kann diese Geschichte eine große Hilfe sein. Das Buch „Wie Jana ihre Angst vor dem Wasser verliert“ bereitet Kinder auf einen Schwimmkurs bzw. den Schwimmunterricht in der Schule vor. Die Geschichte zeigt Schwimmanfängern, dass man in einem Schwimmkurs auch Spaß haben kann und nebenbei etwas lernt.

Zum Inhalt: Die fünfjährige Jana würde im Freibad gerne die Rutschbahn ausprobieren, doch die vielen Spritzer sind ihr einfach zu viel. Zu allem Übel ist das Kinderbecken auch noch gesperrt. Ihre Mutter meldet sie daraufhin zu einen Schwimmkurs an, doch Jana hat Angst. Aber schon nach der ersten Schwimmstunde merkt sie, dass der Kurs richtig viel Spaß macht. Und trotz aller Ängste lernt sie zum Schluss neben dem Schwimmen sogar noch das Tauchen …

Natürlich machen nicht allen Kindern eine neue Umgebung und fremde Menschen Angst, trotzdem spricht die Geschichte auch weniger Ängstliche an, denn hier lernen sie, wie man richtig ins Wasser bläst und schließlich taucht. Nicht nur durch die kindgerechten Illustrationen ist die Aufmerksamkeit der Kinder durchgehend gewährleistet, auch die Übungen und Spiele animieren sie, schnell ins Schwimmbad zu gehen und sie nachzumachen. So schreibt JoLeo auf Amazon: „Ich habe das Buch zusammen mit meiner 5jährigen Tochter gelesen, die auch noch ganz fest auf ihre Schwimmflügel beharrt und eigentlich doch ganz gerne Schwimmen lernen würde, einen Schwimmkurs bisher aber strikt abgelehnt hat. Nachdem wir Veronika Aretz‘ Buch gelesen haben, wollte sie voller Begeisterung und motiviert von Jana, am besten noch sofort ins Schwimmbad fahren und loslegen.“

Die Geschichte wurde von Matthias Adolphi illustriert und von Veronika Aretz geschrieben und koloriert. Sie hat 49 Seiten und ist das erste Buch der Reihe „Schwimmen macht Spaß!“. Der Schreibstil ist sehr kindgerecht und passend für Vorschulkinder zum Vorlesen. Aber auch zum Selbstlesen für Erstklässler ist es geeignet.

In der Kinderbuchreihe „Schwimmen macht Spaß!“ ist bereits das zweite Buch „Jana im Schwimmbad" und das dritte „Schatzsuche im Spaßbad“ erschienen. Beide Bücher sowie auch die folgenden beschäftigen sich eingehend mit den Baderegeln. Denn: Verpackt in Geschichten und mit Bildern coloriert wird man sich später besser an die Regeln erinnern.

Die Autorin Veronika Aretz hat Grafik-Design studiert und mehr als 11 Jahre ehrenamtlich im Schwimmverein Kinder trainiert. Ihre daraus resultierenden Erfahrungen hält sie in Janas Geschichten fest, aber auch in den Arbeitskarten zum Schwimmunterricht, die sie seit 2009 vertreibt. Das besondere an den Karten sind die von den Kindern schnell verstandenen und umzusetzenden Illustrationen. In laminierter Ausführung können die Karten außerdem direkt im Wasser eingesetzt werden. In der Regel reicht ein Blick aus, und schon kann geschwommen werden. „Ich war überrascht, mit welcher Begeisterung die Kinder die Zeichnungen nachstellen wollten”, sagt die Autorin. Vor allem verliert man während des Trainings keine Zeit mit Erklärungen.