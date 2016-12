Instahelp bietet erstmals auch in Deutschland psychologische Online-Beratung in Echtzeit und jederzeit

Graz, im Dezember 2016 – Jedes Jahr auf´s Neue fördert die dunkle Jahreszeit bei vielen Menschen zutage, was noch wenige Wochen zuvor unter dem wärmenden Einfluss der Sommersonne halb so schwer wog: Gefühle von Überlastung, Minderwertigkeit und Einsamkeit oder auch Melancholie, Ängste und Frust. Noch schlimmer wird es oft rund um die Weihnachtszeit, wo ausgerechnet zum Fest der Liebe Defizite schmerzhaft deutlich werden. Einige müssen das Alleinsein bewältigen oder es drückt die Belastung durch Familie, Job und Festtagsstress. Andere fürchten sich vor den Konflikten, die zwischen Partnern oder innerhalb der Familien aufbrechen. Die Liste ist sehr lang, der Weg zu psychologischer Unterstützung mitunter ebenso. Ziel ist es, Unterstützung in dem Moment zu bieten, wo sie benötigt wird und damit die Verschlimmerung der Situation zu vermeiden. Mit Instahelp können Betroffene in Deutschland ab sofort auf digitalem Wege einen raschen Zugang zu professioneller Hilfestellung in seelisch schwierigen Situationen erhalten – auch an Feiertagen.

„Wir wissen, wie schwer Menschen sich damit tun, bei seelischen Problemen professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen“, sagt Martin Pansy, Geschäftsführer von Instahelp. „Den Gang zum Psychologen vermeiden viele aus Schamgefühl oder weil ihnen die Kosten zu hoch sind. Hinzu kommen die langen Wartezeiten bei niedergelassenen Psychotherapeuten. Für diese Versorgungslücke wollten wir ein niedrigschwelliges und vor allem schnelles Angebot schaffen. Instahelp holt psychologische Beratung in die digitale Welt und nutzt bestmöglich deren Vorteile.“

Bereits über 12.000 betreute Privat- und Firmenkunden in Österreich

Im vergangenen November in Österreich an den Start gegangen, betreut die Plattform für psychologische Beratung dort bereits über 3.500 Privatpersonen und 8.500 Mitarbeiter in Unternehmen. Ab sofort steht der Service auch deutschen Kunden zur Verfügung, die bei Instahelp ausschließlich mit Klinischen und Gesundheitspsychologen sowie approbierten psychologischen Psychotherapeuten aus Deutschland und Österreich kommunizieren. Die Beratung erfolgt chatbasiert, sicher und anonym über Apps für Computer, Tablets und Smartphones. Auch hierzulande wendet sich Instahelp sowohl an private Ratsuchende als auch an Unternehmen, die präventiv in die seelische Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren möchten.

Der Weg zur Beratung durch die Instahelp-Psychologen ist dabei denkbar einfach: Betroffene senden eine Anfrage über die Website von Instahelp und erhalten innerhalb von zwei Minuten Rückmeldung von einem ebenfalls dafür ausgebildeten Instahelp Coach. In einem kostenlosen Chat konkretisiert der Instahelp Coach gemeinsam mit dem Ratsuchenden den genaueren Anlass und Bedarf, sowie dessen Wünsche und Anliegen. Auf dieser Grundlage untersucht Instahelp, ob und welche Beratung angemessen ist, wählt einen passenden Psychologen aus und schlägt diesen vor.

Werden Psychologe und Klient sich einig, kann die Beratung für einen Preis ab 29 Euro pro Woche in Anspruch genommen werden. Die Frequenz und Art der Beratung stimmen der Nutzer und der Psychologe individuell miteinander ab.

Das Angebot versteht sich dabei nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung und Therapie beim Psychotherapeuten. Hier geht es um Soforthilfe, Prävention und Unterstützung im konkreten Bedarfsfall.

„Wir wollen eine schnelle, einfach zugängliche Anlaufstelle sein und natürlich effektiv und unterstützend begleiten. Wir sind uns jedoch nicht nur der großartigen Möglichkeiten der digitalen Welt bewusst, sondern kennen auch deren Grenzen“, so Geschäftsführer Martin Pansy weiter. „Wenn unsere beratenden Psychologen den Eindruck haben, dass eine persönliche Psychotherapie notwendig ist, so melden sie dies dem Klienten zurück und sind gegebenenfalls auch behilflich bei der Suche nach der richtigen Therapieform.“