Endlich wird es wärmer. Warme Sommertage sind für die meisten Menschen ein Traum, leider aber auch für viele ein Albtraum.

Denn mehr als die Hälfte aller Deutschen im Erwachsenenalter leiden unter Venenschwäche, die sich meist durch Besenreiser und Krampfadern äußert. Für einen großen Teil dieser Menschen bedeutet jeder warme Sommertag schmerzhaft an das Beinleiden erinnert zu werden. Die Beine werden schwer, sie schwellen an und schmerzen. Das muss nicht sein. Hilfe können konzentrierte Bioflavonoide aus der Zitrone bringen, die in Deutschland als VasoVitum Tabletten zur Verfügung stehen.

Wie kommt es, dass ausgerechnet in der warmen Jahreszeit die Beinvenen sich so unangenehm bemerkbar machen? Wir müssen wissen, dass der Kreislauf und damit auch die Venen ein Teil unseres ausgeklügelten Wärmeregulationssystems sind. An warmen Tagen stellen sich die Venen einfach weiter, um überschüssige Wärme abzugeben. Soweit so gut, wären da nicht die Menschen mit Venenschwäche. Bei diesen führt das Weitstellen der Venen zu einem vermehrten Flüssigkeitsaustritt ins Gewebe und damit zu Schwellungen, die das Gefühl der schweren und schmerzenden Beine verursachen. Hilfe können in solchen Fällen Natursubstanzen bieten. So ist bekannt, dass die aus der Zitronenschale stammenden Bioflavonoide Diosmin und Hesperidin eine Besserung der Venenspannung und eine verminderte Durchlässigkeit der Venenwand bewirken. Dadurch wird der Flüssigkeitsaustritt reduziert und die Schwellungen gehen zurück. Genau dies wurde in Studien mit mehreren Tausend Betroffenen mit Krampfadern bestätigt. Die unangenehmen Symptome wie Schmerzen und schwere Beine gingen ebenso zurück wie die Schwellungen an den Knöcheln. In Deutschland sind die Bioflavonoide Diosmin und Hesperidin als Vasovitum im Handel. Vasovitum eignet sich zur diätetischen Behandlung von chronisch venöser Insuffizienz (Krampfadern). Das Präparat enthält 450mg Diosmin und 50mg Hesperidin pro Tablette. Nur eine Tablette täglich reicht im Allgemeinen aus, um, über längere Zeit angewandt, Betroffenen mit Venenschwäche mehr Lebensqualität zu geben. VasoVitum Venentabletten gibt es in der Monatspackung mit 30 Tabletten und in günstigen 3- und 6-Monatspackungen. Es kann direkt bei der Firma oder bequem über http://www.amazon.de/shops/A2589KXRMH9JGY/ref=olp_merch_name_1 immer versandkostenfrei bestellt werden. Auch in Apotheken und Internetapotheken ist es verfügbar.

