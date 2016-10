Werbefilm verbessern das Ranking in Suchmaschinen

Durch einen gut platzierten Werbefilm auf der eigenen Unternehmenswebseite kann das Suchmaschinenranking stark verbessert werden.

Diese Werbefilme müssen aber professionell erstellt werden und genau darauf hat sich das Unternehmen hildebrand Media GmbH spezialisiert. Imagefilm und Werbespot sind ebenfalls gute Filme um diese auf der Webseite bereit zu stellen. Die Filmproduktion des Unternehmens bietet diese Formate und weitere wie unteranderem Firmenvideo oder Unternehmensvideo an.

Die Filmproduktion ist in Zürich lokalisiert und betreibt dort zusätzlich noch eine Video Produktion. Die Werbefilmproduktion ist ebenfalls dort beheimatet und übernimmt die Dreharbeiten und die Produktion von Werbespots und den Werbefilmen. Die Videoproduktion in Zürich übernimmt die Formate wie Imagevideo oder Webvideo. Die anderen Formate angefangen mit dem Unternehmensfilm, ein aussagekräftiger Film über Details und Strategie des Unternehmens, bis zum Imagefilm, ein Kurzfilm der die Highlights einer Firma zusammenfassen soll, werden in der Filmproduktion erstellt.

Die verschiedenen Produktionen arbeiten zusammen um dem Kunden das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Der Kunde kann seine eigenen Wünsche und Visionen zusammen mit der Filmproduktion umsetzen und bekommst sein gewünschtes Ergebnis. Diese Videos steigern damit nicht nur das Ranking in Suchmaschinen, sondern helfen die Botschaft des Unternehmens besser verstehen zu können.

Die Videoproduktion ist auch Schweiz Weit aktiv und dreht an den schönsten Orten der Schweiz.

Zusammen bietet das Unternehmen eine große Auswahl an vielen möglichen Formaten. Einen Überblick bietet die Webseite der Firma.