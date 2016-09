Werbung für Schlaf- und Beruhigungspräparate munter ansteigend

Mit knapp 80 Millionen Euro werben die Pharmahersteller für ihre Schlaf- und Beruhigungspräparate.

Topwerber Stada pusht mit einem enormen Werbedruck seine Marke Hoggar an die Spitze des Werberankings.

Esslingen am Neckar, 30. September 2016 – Für Schlaf- und Beruhigungsmittel haben die werbungtreibenden Pharmaunternehmen innerhalb von zwölf Monaten knapp 80 Millionen Euro ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Ausgaben um über 40 Prozent gestiegen und setzen damit den Wachstumstrend der vergangenen vier Jahre fort. Die Darreichungsform Tabletten wird am stärksten beworben mit einem Anteil von 41 Prozent des Gesamtwerbevolumens. Während Werbung für Kapseln seit zwei Jahren abnehmend ist, erlebt der Werbemarkt für Dragees zuletzt einen Aufschwung. Genutzte Werbemedien sind überwiegend TV und Zeitschriften. Werbepeaks ergeben sich gegen Jahresende.

Sechs Marken, darunter zwei internationale Pharmaunternehmen, zeigen sich besonders werbestark. Im Vergleich zum Vorjahr haben sie ihr Werbevolumen gesteigert und halten mit 72 Millionen über 90 Prozent des gesamten Werbeaufkommens. Top-Werber und Aufsteiger ist Stada Arzneimittel mit seiner Marke Hoggar.

Über die Studie:

Die „Werbemarktanalyse Schlaf- und Beruhigungsmittel 2016“ von research tools untersucht die Werbeausgaben von Pharmaunternehmen für die Produktgruppe Schlaf- und Beruhigungsmittel in Deutschland. Sie gibt auf 116 Seiten Einblick in Trends, Benchmarks und Strategien in den fünf Teilmärkten Dragees, Kapseln, Tabletten, Sonstige Mittel sowie Range. Neben der Entwicklung von Werbespendings von 34 Marken werden Fünf-Jahres-Trends erstellt. Eine Analyse der Kommunikationsstrategien zehn wichtiger Werbungtreibender untersucht quantitative und qualitative Parameter und zeigt bedeutende Werbemotive. Die vorliegende Werbemarktanalyse basiert auf Daten und Motiven von AdVision digital.