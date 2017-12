WertArt bringt Künstleruhren mit starkem Konzept auf den Markt

Mit der Gründung der Marke WertArt bringt das kreative Team um Anita Horn-Lingk, Gesellschafterin von Horn Wertheim GmbH und Sohn Oskar Lingk handgefertigte Wanduhren auf den Markt.

Aus der gewachsenen Erfahrung des 113 Jahre alten Familienunternehmens als Hersteller bedruckter Verpackungslösungen, entstehen wertige Designprodukte aus Karton mit Zweitnutzen der Verpackung. Von Künstlern und einer Künstlerin individuell gestaltete Uhren aus dem nachhaltigen Material Karton mit starker Message wofür es Zeit ist, sind ab sofort im eigenen Webshop www.wertart.de erhältlich.

Mit dem Kauf jeder Uhr wird ein soziales, ökologisches oder gesellschaftliches Projekt unterstützt, das der/die Künstler/in auswählte. So unterschiedlich wie die gestalteten Uhren sind die kreativen Köpfe dahinter - Eike König, Hala El-Attar und Thijme Termaat interpretieren durch ihre Uhr die Zeit in der wir leben auf individuelle, kreative Weise. Der weltbekannte Grafiker Eike König schuf mit seiner Uhr "Hamsterrad" ein Produkt, das mit fünf Euro pro Verkauf Amnesty International unterstützt. Hala El-Attar ist eine abstrakte Künstlerin, die mit "Magical Waves" das Zifferblatt einer Uhr gestaltete, auf der Farben explodieren. Mit dem Verkauf jeder Uhr geht ein Teil an das NABU-Projekt "Meere ohne Plastik".

Thijme Termaats Uhr "Motion" mit surrealistischen Details untersützt nach Verkauf die Hilfsorganisation CARE.

Zeit positiv nutzen und den unterstützenden Gedanken weiter tragen ist das Anliegen. Jede Uhr ist im Durchmesser ca.

33 cm groß, in Seidenpapier gewickelt und enthält eine Grußkarte des/r Künstlers/in. Dem Produkt liegt eine Anleitung für einen DIY-TabletHalter bei, der aus der Verpackung geschnitten werden kann.