Wie Sie mit Ihrem Unternehmen dank Digitalisierung Zeit und Kosten sparen

Nürnberg – Ob im Privaten oder für Unternehmen: Die digitale Modernisierung hat fundamentale Auswirkungen.

Erfahren Sie von Experten, wie Sie bei Buchführung & Co. daraus Kapital schlagen können.

Der Nürnberger Unternehmer-Kongress mit Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft ist bereits gute Tradition. Unter der Schirmherrschaft von Dr. Markus Söder, Bayerischer Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, begrüßt Veranstalterin Sabine Michel, SMIC! Events & Marketing, zum achten Mal mittelständische Unternehmer, Entscheider und Vordenker aus der Metropolregion Nürnberg.

Auch 2018 geben hochkarätige Referenten und Keynote-Speaker mit Ihren Vorträgen spannende Impulse: wie Apotheker Wilhelm Bouhon zur Eigenmarke „frei öl – Jungbrunnen mit Tradition“ oder Service-Expertin Nr. 1 Sabine Hübner zum „Service im digitalen Zeitalter“. Weitere Highlights sind die Gesprächskreise. Renommierte Experten beleuchten brisante Themen im Dialog mit den Teilnehmern – Meinungsaustausch mit konkretem Mehrwert auf fachlich höchstem Niveau.

Im Fokus von Thomas Biermann, Unternehmenskammern und Branchenverbände, sowie Horst Mailer, Leiter Kundenberatung und Mandantenbetreuung, von der DATEV eG: „Digitale Prozesse – so sparen Sie Zeit und Geld“. Digitalisierung: Wundermittel oder überstrapaziert? Unbestritten bringt Digitalisierung eine Vielzahl an Veränderungen mit sich – hochrelevant fürs Business. Chancen für alle, aber auch Risiken und mehr Wettbewerber. Erfahren Sie mehr zu zukunftssicheren Lösungen, von denen Sie mit Ihrem Steuerberater schon heute profitieren können.

Im Mai kommenden Jahres tritt die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft mit Auswirkungen für annähernd alle Unternehmen in puncto elektronische Daten und Kundenbeziehungen. Bei Nichteinhaltung drohen saftige Strafen. Seit Januar 2017 gilt die Neuregelung der Kassenarchivierung: Höchste Zeit, sich mit diesen und anderen „digitalen Änderungen“ vertraut zu machen. Mehr rund um Digitalisierung und Datensicherheit (Stichwort: Internetkriminalität) erfahren Sie aus kompetenter Hand im Gesprächskreis „Digitale Prozesse – so sparen Sie Zeit und Geld“.

Wussten Sie, dass Digitalisierung auch den Finanzbehörden erweiterte Kontrollmöglichkeiten von Unternehmen eröffnet? Intelligente Systeme erkennen sofort Unstimmigkeiten. Lösung: Bringen Sie Ihre Buchführung, Lohnabrechnung und Unternehmenssteuerung mit digitalen Instrumenten auf Augenhöhe. Erster Ansprechpartner ist hier Ihr Steuerberater, der Sie fachkundig unterstützt. Auch im Unternehmen sind kaufmännische Prozesse optimierungsfähig: Digitale Belege ersetzen effizient das Papierformat und verkürzen die Wege zum Steuerberater. Lohn- und Gehaltsabrechnungen kommen schneller und sicher zum Mitarbeiter, Zusatzinformationen mit Firmenlogo werden einfach elektronisch erzeugt. Holen Sie sich ein Update, mit welchen Lösungen Sie gemeinsam mit Ihrem Steuerberater Zeit und Geld sparen und den Finanzbehörden adäquat begegnen können.

Jetzt Mehrwert für 2018 buchen unter www.unternehmer- kongress.de/anmeldung.html. Die Teilnahmegebühr beträgt 190,00 Euro (zzgl. MwSt.). Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf http://www.unternehmer-kongress.de .