Wie Unternehmen mit der passenden Dacheindeckung bares Geld sparen können

Während sich für die Dachsanierung eines Privatgebäudes, Dachdeckerbetriebe finden lassen, wie Sand am Meer, ist dies für Industrieunternehmen eine nicht ganz so leichte Aufgabe.

Hier gilt es einige Faktoren zu beachten und anschließend das richtige Unternehmen mit der Dacheindeckung zu beauftragen.

Neben den ökonomischen Faktoren ist für die Unternehmen/Eigentümer ein wichtiger Aspekt, dass eine Unterbrechung der Produktion/Nutzung vermieden wird und die Beeinträchtigung des Betriebsablaufes so gering wie möglich gehalten wird durch die Dachsanierung, um so keine finanziellen Einbußen zu haben. Firmen, wie die B.W.D. Sanierungs GmbH https://www-dachsanierung.de/dacheindeckung mit Sitz in Bünde, haben sich darauf spezialisiert solche Arbeiten bundesweit für Industrie, Gewerbe, Agra sowie im Vereinsbereich umzusetzen. Somit entstehen in der Regel keine finanziellen Einbußen durch die Sanierungsarbeiten. Zudem hat sich die Firma B.W.D. Sanierungs GmbH drauf spezialisiert asbesthaltige Eindeckungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu demontieren und zu ersetzen und nimmt ihren Kunden dabei sämtliche notwendigen Vorgänge und Aufgaben ab, so dass diese sich um nichts kümmern müssen.

Warum sollte sich ein Unternehmen für eine Sanierung entscheiden?

Eine Sanierung der Dacheindeckung muss nicht zwingend aufgrund akuter Schäden am Dach stattfinden, sondern kann auch ökonomische/wirtschaftliche Gründe haben, da das neue Dach den Wert der Immobilie steigert, zu einer Substanzerhaltung des Gebäudes beiträgt und bei einer gedämmten Ausführung der neuen Dacheindeckung kommt es zudem zu einer nicht unerheblichen Energiekosteneinsparung. Des Weiteren trägt das neue Dach zu einer optischen Aufwertung des Gebäudes bei und somit zur Darstellung gegenüber den Kunden. Dacheindeckungen aus Wellasbestplatten durften bis Ende 1989 verbaut werden.

Die Produktion von asbesthaltigen Produkten wurde verboten, da diese krebserregenden Stoffe enthielten. Aus diesem Grund dürfen auch nur speziell autorisierte Firmen, die entsprechende Nachweise und qualifiziertes Personal haben, solche Arbeiten wie die Demontage und Entsorgung ausführen. Für den Ersatz einer Dacheindeckung aus Wellasbestplatten ist es in der Regel nicht erforderlich die vorhandene Unterkonstruktion der Dacheindeckung zu ersetzen, da die meisten zurzeit verwendeten neuen Profile vom Gewicht her geringer sind als die alte vorhandene Eindeckung aus Wellasbestplatten.

Was für Möglichkeiten einer Dacheindeckung gibt es?

Fachbetriebe verwenden in erster Linie sowohl Trapezprofile als auch Sandwichprofile. Beide bieten eine kostengünstige Methode, ein Dach einzudecken und verschaffen ein attraktives Erscheinungsbild. Sandwichprofile haben hier den Vorteil, dass sie bereits eine Dämmung bieten, was bei den Trapezprofilen nicht der Fall ist. Wer also auf die Vorteile einer Isolierung nicht verzichten will, sollte hier zu den gedämmten Profilen greifen.

Es zeigt sich, dass eine Neueindeckung des Daches von vielen Vorteilen begleitet wird. Unternehmen sollten aus diesem Grund eine solche Sanierung ernsthaft in Betracht ziehen, insbesondere, wenn das Dach noch nie erneuert wurde.