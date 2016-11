Wie man einen Helden erschafft

Mike Krzywik-Groß und Ralf Kurtsiefer lüften in „Die Heldformel“ das Geheimnis der perfekten Geschichte.

Im November erscheint „Die Heldformel – Der Stoff, aus dem gute Geschichten sind“ bei Periplaneta in der Edition Drachenfliege. Die Herausgeber Mike Krzywik-Groß und Ralf Kurtsiefer konzeptionierten ein ungewöhnliches Praxishandbuch für Autoren, das sich aus einem Sachtextteil, einer abgeschlossenen Erzählung und einem Soundtrack zusammensetzt.

Dreh- und Angelpunkt des crossmedialen Projekts ist die sogenannte Heldenreise, ein narratives Schema, nachdem sowohl mythologische Epen wie auch moderne Werke (wie Star Wars, Herr der Ringe oder Pretty Woman) aufgebaut sind.

Basierend auf diesen klassischen Regeln, schrieb ein Kollektiv von acht Phantastik-Autoren „Barnors Herz“. Anhand dieser Erzählung analysiert Krzywik-Groß die Stationen und Archetypen und erklärt, was in jedem Abschnitt zu beachten ist.

„Die Heldformel“ ist nicht nur eine leichtverständliche, inspirierende Schreibschule für Autoren, sie ist zudem eine unterhaltsame Lektüre, um die Mechanismen hinter spannenden Geschichten zu erkennen.

"Die Heldformel" von Mike Krzywik-Groß und Ralf Kurtsiefer (Hrsg.)

Das Buch erscheint als 124-seitige Klappenbroschur zusammen mit einer Musik-CD von Orkpack. Des Weiteren sind die Texte als eBook erhältlich und die zwölf Audio-Tracks als Download.



Klappentext:

„Das Überleben im Schatten der Pyramide des unsterblichen Gottkaisers ist hart. Umso glücklicher ist der junge Pahlek, als er in der Arena Barnors eine magere Pantherkeule ergattert. Doch als ihm plötzlich der Mord an einem Senator angehängt wird, muss er sich entscheiden: Flieht er oder begibt er sich auf eine Reise, die ihn zum Helden machen könnte …“

Sie merken: Das Abenteuer ruft! Doch wie schreibt man eigentlich eine spannende Geschichte? Gibt es ein Rezept, eine Heldformel?

In diesem crossmedialen Leitfaden für Autoren vermischen sich Theorie, Inspiration und angewandte Praxis: Mike Krzywik-Groß schlüsselt zusammen mit sieben weiteren Phantastik-Autoren die extra für dieses Projekt verfasste Erzählung „Barnors Herz“ auf und erklärt anschaulich die Prinzipien einer klassischen Heldenreise.

Vertont wurden deren zwölf Stationen von Ralf Kurtsiefer. Der versierte Komponist steuerte einen cineastischen Soundtrack bei, der vielleicht auch Sie zu inspirieren vermag.



Die Beteiligten:

Idee & Musik: Ralf Kurtsiefer (http://orkpack-public.sharepoint.com)

Idee & Sachtextteil: Mike Krzywik-Groß (www.krzywikgross.de)

Barnors Herz: Mike Krzywik-Groß, Christian Lange, Anja Helmers, Stefan Schweikert, Melanie Kurtsiefer, Torsten Exter, Ann-Kathrin Karschnick und Gudrun Schürer

Cover: Nicole Altenhoff

Das Werk:

MIKE KRZYWIK-GROSS & RALF KURTSIEFER (Hrsg.): „Die Heldformel – Der Stoff, aus dem gute Geschichten sind“

November 2016, Periplaneta Berlin, Edition Drachenfliege

Genre: Sachbuch / Phantastik / Erzählende Literatur

1. Print: Buch & CD, Klappenbroschur 124 S./33 min., 19 x 13,5 cm

ISBN: 978-3-95996-028-1, LC 20777, GLP: 14,90 € (D)

2. Digital: eBook; ISBN: 978-3-95996-029-8, GLP: 7,99 € (D); erhältlich als epub und als Kindle bei Amazon

3. Digital: Audio-Tracks; Download erhältlich bei iTunes, Amazon & Co.

www.periplaneta.com