Wie zufällige Begegnungen ein Leben prägen

„Lebens-Abschnitte – Nichts ist zu Ende“ ist ein Roman darüber, wie das Leben eben so spielt

Das Leben scheint manchmal ein Konstrukt von Zufällen zu sein. Zufälle, wie die Menschen, die einem tagtäglich begegnen, einprägsame und prägende Erfahrungen und Schicksalsschläge. Mit diesem Gedankengang beschäftigt sich Rainer Grebe in seinem Roman „Lebens-Abschnitte – Nichts ist zu Ende“, der jetzt im Verlag Kern erschienen ist, und erzählt von Max aus Berlin. Max' Leben besteht aus Höhen und Tiefen, ist voll mit Liebe und Freundschaft - ohne dass sich Max dessen immer bewusst ist - ist aber auch nicht frei von Rückschlägen und Dramen. Max verliert sich und den Glauben an die Liebe, doch findet beides wieder, zu einem Zeitpunkt, zu dem er damit nicht gerechnet hätte. Wie uns die „zufälligen“ Begegnungen im Leben prägen, wie Reisen uns formen, und wie Schicksalsschläge nicht das Ende bedeuten müssen, erzählt Grebe in einem unaufgeregten und dennoch fesselnden Stil und spricht damit ein breites Publikum an.

Rainer Grebe veröffentlicht mit „Lebensabschnitte - Nichts ist zu Ende“ seinen ersten Roman im Verlag Kern. Der gebürtige Berliner, Jahrgang 1941, erzählt gefühlvoll und unterhaltsam davon, „wie das Leben eben so spielt“. „Lebens-Abschnitte“ erzählt wunderbar unkompliziert und fesselnd zugleich eine Lebensgeschichte, die so realitätsnah ist, dass die persönliche Identifikation ganz leicht fällt. Zuvor brachte er bereits „Grenzgänger“ heraus, eine Sammlung von Kurzgeschichten, welche ebenso das Spektrum der Gefühle abdecken.

Rainer Grebe

Lebens-Abschnitte

Roman

Softcover, 188 Seiten,

Format 13,5 x 20 cm

ISBN 978-3-957162533

ISBN E-Book 978-3-957162472

Buch 13,90 Euro, e-Book 8,99 Eur

