Im Literaturhotel Sonnenburg am Arlberg findet im März die erste Philosophierwerkstatt für Kinder und Erwachsene statt.

Das Programm beginnt am 25.03.2017 um 21 Uhr und richtet sich insbesondere an Eltern und Erwachsene. Am darauffolgenden Nachmittag sind alle Kinder und Jugendlichen zum gemeinsamen Philosophieren ab 16 Uhr eingeladen. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungsterminen ist kostenfrei.

Die Sonnenburg-Philosophierwerkstatt am 25.03.2017, Beginn: 21 Uhr

Wieso, weshalb, warum? Eltern kennen die immer wiederkehrenden Fragen ihrer Kinder, die von einer grenzenlosen Neugier auf die Welt zeugen. "Kinderfragen sind in der Regel eine Einladung zum Dialog und damit sehr wertvoll ", so Hans-Joachim Müller, der Kursleiter des Philosophierwerkstatt. Lassen Sie sich von dem Pädagogen in die Bedeutung des Philosophierens mit Kindern als Haltung, Methode und Inhalt einführen.

Die Sonnenburg-Philosophierwerkstatt am 26.03.2017, Beginn: 16 Uhr

Ist Krach auch Musik? Wo wohnt die Zeit? Hat der Himmel ein Ende? Diese und viele andere Fragen bewegen Kinder und bieten Erwachsenen Gelegenheiten, sich gemeinsam mit Kindern in die Kunst des “Selberdenkens” einzuüben. “Selber denken macht schlau!” lautet dann auch folgerichtig das Motto philosophischer Gesprächsrunden mit Kindern. Hans-Joachim Müller greift spielerisch Kinderfragen auf und setzt Sprüche berühmter Denker in Szene. Anhand von Bilderbüchern und Gedichten werden die Kinder zu einer Form des Denkens angeregt, die mit Staunen und Fragen beginnt – ganz im Sinne Albert Einsteins: Wichtig, ist, dass man nicht aufhört zu fragen.

Zu Hans-Joachim Müller

Hans-Joachim Müller ist ehemaliger Grundschullehrer. Heute ist er aktiv als Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie an der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg und der Hochschule Emden/Leer sowie als Leiter des Zentrums “Kinderphilosophie” in Bad Zwischenahn.

Aktuelle Neuigkeiten zum Literaturprogramm finden Sie unter https://www.sonnenburg.at/berge-von/literatur-urlaub-lech-2/ .