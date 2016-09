Social Media nutzen und erleben. Die RWTH International Academy bietet im November 2016 zwei berufsbegleitende Zertifikatskurse im Bereich Social Media an: „Social Media Management für Entscheider“ und „Social Media Marketing für Anwender“. Die wissenschaftliche Leitung trägt Prof.

Dr. Jürgen Karla.

Die Nutzung von Social Media spielt eine bedeutende Rolle im privaten als auch verstärkt im beruflichen Umfeld. Ob Facebook, Twitter, Snapchat oder YouTube – mehr als eine Milliarde Menschen verwenden Onlineplattformen tagtäglich. Die Art der Kommunikation wird dadurch maßgeblich beeinflusst. Während klassische Werbemaßnahmen mehr und mehr ersetzt werden, bietet Social Media Marketing die Chance, potenzielle Zielgruppen direkt anzusprechen und an Produkte sowie Unternehmen zu binden. Neben der externen Unternehmenskommunikation können Social Media-Dienste zudem auch dazu genutzt werden, interne Prozesse zu optimieren.

Der Zertifikatkurs „Social Media Management für Entscheider“ richtet sich an Führungskräfte und Abteilungsleiter, die an der Entwicklung von Social Media Strategien beteiligt sind und Social Media für ihre interne und externe Unternehmenskommunikation nutzen möchten. Konzepte und Modelle aus der aktuellen Forschung werden durch zahlreiche Fallstudien ergänzt, sodass der Bezug zwischen Theorie und Praxis aufgegriffen wird. Teilnehmer erlernen so die Schlüsselfähigkeiten, um ein strategisches Social Media Management erfolgreich zu konzeptionieren und systematisch umzusetzen. Der nächste Kurs findet vom 09. – 10.11.2016 und vom 7. – 8.12.2016 statt.

Der Zertifikatkurs „Social Media Marketing für Anwender“ richtet sich hingegen an Mitarbeiter aus Marketing, Presse und Unternehmenskommunikation, die sich der Herausforderung Social Media stellen und Grundlagenkenntnisse für einen sicheren und erfolgreichen Umgang mit Social Media erlernen möchten. Der Kurs vermittelt anhand praktischer Anleitungen, wie verschiedene Tools und Instrumente zielgerichtet angewendet werden können. Der Kurs beginnt am 2.11.2016.

Beide Kurse sind berufsbegleitend und beinhalten insgesamt 2 Kursmodule. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein offizielles „Executive Zertifikat“ der RWTH Aachen University.Nähere Informationen zu den Weiterbildungsangeboten der RWTH International Academy finden Sie online unter http://weiterbildung.rwth-aachen.de/de/social-media