Landhausmöbel schaffen eine einladende Atmosphäre – wenn man sie richtig einsetzt! Der Trend hält schon seit geraumer Zeit an, dennoch wissen Viele nicht, wie sie die Möbel richtig in Szene setzen.

Welche Wandfarbe und welcher Bodenbelag passen zum Landhausstil und wie viel Landhaus ist zu viel? Fragen wie diese klären wir in folgendem Artikel, damit auch Sie sich mit dem Landhausstil zu Hause fühlen können.

Was genau sind Landhausmöbel?

Unter diesem Begriff werden Möbelstücke, die alten Bauernmöbeln nachempfunden sind, zusammengefasst. Verbaut werden hierzu natürliche Materialien wie Echtholz, häufig sogar Massivholz, aus Kiefer, Pinie oder Teak. Ergänzend werden Stoffe wie Leder, Leinen oder Rattan für Details genutzt. Es gibt jedoch unterschiedliche Varianten des Landhausstils, hauptsächlich wird zwischen dem französischen, dem britischen und dem skandinavischen Landhausstil unterschieden.

Unter https://homestyle-and-garden.com/produkt-kategorie/landhausmobel/ kann man sich ein Bild davon machen, wie unterschiedlich Landhausmöbel gestaltet sein können und trotzdem ein harmonisches Gesamtbild abgeben.

Entscheidend für den Landhausstil sind jedoch nicht nur die Materialien, auch die farbliche Gestaltung und Musterung sind elementar für den richtigen Look.

Farblich orientiert sich der Landhausstil – ebenso wie beim Material – an die Natur: Dezente Pastelltöne, frisches Weiß und helle Brauntöne zeichnen das Landhaus Design. Das Holz wird zudem häufig gekälkt, wodurch die beliebte Shabby Chic Optik kreiert wird.

Bei der Musterung reicht die Auswahl von klaren Linien, Streifen und Karomustern bis hin zu floralen Elementen, Lochmustern und geschwungenen Linien.

Wie kombiniert man Möbel im Landhausstil?

Die Entscheidung, wie man den Landhausstil richtig einsetzt, bereitet so manchem Kopfzerbrechen und dabei kann die Antwort so einfach sein. Im Grunde gibt es drei Möglichkeiten, Landhausmöbel in Szene zu setzen:

1. Masse mit Klasse

Die sicherste Möglichkeit den Landhaus Charme in Ihre vier Wände zu bringen ist komplett auf diesen Stil umzuschwenken.

Der Vorteil: Sie erhalten ein garantiert harmonisches Bild, indem alles zusammenpasst.

Der Nachteil: Eine komplette Umgestaltung kommt nicht für jeden infrage.

Die Umsetzung: Bei einer Neueinrichtung Ihres Zuhauses oder eines Raumes sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sie können einzelne Landhausmöbel nach Belieben miteinander kombinieren und erhalten ein stilvolles Gesamtbild. Ob Sie das Design des „British Cottage“ mit den gedeckten Farben und klaren Linien, die geschwungenen Formen und floralen Muster des französischen Landhausstiles oder die hellen Farben und gestreiften Musterungen des skandinavischen Designs bevorzugen, es bietet sich eine große Auswahl für jeden Geschmack. Wenn Sie mehrere Räume im Landhaus Design gestalten, können zudem die einzelnen Landhausstile kombiniert werden. Auf diese Weise wirkt Ihr Zuhause zwar harmonisch, aber dennoch individuell.

Komplett bedeutet allerdings auch, dass Wände und Böden einbezogen werden. Hierbei empfehlen sich Pastellfarben, Naturtöne und klassisches Weiß sowie natürliche Materialien für den Bodenbelag. Ob Parkett, Fliesen oder Holzdielen bleibt ganz Ihren persönlichen Vorlieben überlassen.

2. Die Liebe steckt im Detail

Eine weitere und sichere Methode den Landhausstil in Ihrem Zuhause willkommen zu heißen ist die minimalistische Methode.

Der Vorteil: Eine sichere Sache bei der nichts schiefgehen kann und man ein Lieblingsstück hinzugewinnt.

Der Nachteil: Je nachdem für welches Möbelstück Sie sich entscheiden und wie Ihre sonstige Einrichtung gestaltet ist, dass ein Einzelteil leicht untergehen kann.

Die Umsetzung: Welche Landhausmöbel haben es Ihnen besonders angetan? Schränke, Regal oder Tische im Landhausstil? Wählen Sie Ihr persönliches Lieblingsstück und platzieren Sie es als Keypiece im Raum und schaffen Sie dadurch ein Highlight. Wichtig ist, dass Sie sich für ein großes oder mittelgroßes Möbelstück entscheiden, wenn Sie einen garantierten Eyecatcher möchten.

Wenn Sie mehr an dezenten Akzenten interessiert sind, eignen sich auch kleine Möbel und Wohnaccessoires (https://homestyle-and-garden.com/produkt-kategorie/wohnaccessoires/) hervorragen. Sie versprühen Ihren Charme ideal in minimalistischen Einrichtungen und verleihen Ihrem Zuhause so im Handumdrehen den Landhaus Flair.

3. Mut zum Mix

Die dritte und riskanteste Methode ist der komplette Stilbruch. Hierbei werden völlig gegensätzliche Stile miteinander kombiniert, um schlussendlich ein kontrastreiches Zusammenspiel zu kreieren.

Der Vorteil: Eine individuelle Einrichtung ist durch diese Einrichtungsform gesichert.

Der Nachteil: Es verlangt etwas gestalterisches Geschick, die richtigen Akzente zu setzen.

Die Umsetzung: Auch beim Stilbruch muss es nicht immer ein radikaler Umschwung sein. Wer sich zum ersten Mal an ein solches Projekt wagt, kann auch klein anfangen und sich im Nachhinein steigern. Wichtig ist, dass Sie auf starke Kontraste setzen: knallige Farben oder Elemente aus anderen Stilrichtungen, z. B. grafische Muster im Teppich, Einzelteile im Industrial Design oder Hochglanz Möbel. Die Stilbrüche können sich selbstverständlich auch außerhalb der tatsächlichen Einrichtungsteile befinden. Ein Anstrich in Signalfarben, eine gemusterte Tapete oder ein auffälliger Bodenbelag, schaffen den nötigen Kontrast.

Bei der Frage, wie Sie den Landhausstil richtig umsetzen können, müssen Sie also nicht verzweifeln, denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten und man kann (fast) nichts falsch machen.