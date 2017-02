WinMagic ernennt neuen Executive Vice President und CTO

Simon Hunt wechselt von Intel Security/McAfee zu WinMagic und verantwortet künftig Produktinnovationen, die Erweiterung des Anwenderstamms in die Cloud sowie die Entwicklung kundengerechter Lösungen

FRANKFURT/MAIN – 14. Februar 2017 – WinMagic, ein mehrfach ausgezeichneter Anbieter von Verschlüsselungstechnologie und intelligenten Schlüssel-Management-Lösungen, hat Simon Hunt zum Executive Vice President und CTO ernannt. Simon Hunt kommt von Intel Security/McAfee, wo er die Position des CTOs für das Enterprise Security Portfolio innehatte und für die McAfee Secure Home Platform verantwortlich zeichnete. Vor seiner Tätigkeit bei Intel Security/McAfee initiierte der damalige Gründer und Chief Technology Officer von SafeBoot die 350 Millionen US-Dollar teure Übernahme des Unternehmens durch McAfee im Jahre 2007. Als Executive Vice President und CTO von WinMagic wird Simon Hunt künftig die technologische Entwicklung, das Produktmanagement sowie die zukunftsorientierte Technologieentwicklung und das Thema Verschlüsselung innerhalb der Branche weiter vorantreiben.

"Wir entwickeln bei WinMagic einzigartige Verschlüsselungslösungen, die die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden umfassend erfüllen. Um diese hohe Innovationsfähigkeit auch langfristig zu gewährleisten, besetzen wir jede Position in unserem Unternehmen mit hochtalentierten Spezialisten", erklärt Thi Nguyen-Huu, CEO von WinMagic. "Simon Hunt ist wie die Gründer von WinMagic ein Pionier im Bereich Datensicherheit und Verschlüsselung. Für uns sind Daten der größte Wert eines Unternehmens und diese gilt es zu schützen. Gemeinsam können wir die zukunftsweisenden Produkte und Services von WinMagic noch besser machen und Unternehmen auf der ganzen Welt dabei helfen, ihre Daten unabhängig vom Speicherort zu schützen – an allen Endpunkten sowie in jeder virtualisierten oder Cloud-IaaS-Umgebung. Simon Hunt wird uns dabei unterstützen und unsere Produkt- und Service-Entwicklung weiter voranbringen."

Simon Hunt verfügt über 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Positionen – von der Technologie-Entwicklung bis hin zum Produkt- und Business-Management in der Sicherheitstechnologie. Bei seinem Wechsel zu WinMagic ist das Unternehmen ebenfalls seit 20 Jahren im Security-Bereich aktiv und bietet seit seiner Gründung 1997 Software-basierte Festplattenverschlüsslung an.

"Wir befinden uns mitten in einem grundlegenden Wandel: Unternehmen verlagern enorme Datenmengen und Rechenprozesse in Public Clouds und nutzen dabei Angebote wie Amazon Web Services (AWS), Azure oder die Google Cloud Platform", erklärt Simon Hunt. "Es ist für mich eine große Ehre, in diesen spannenden Zeiten für WinMagic tätig zu sein. WinMagic ist ein Pionier in der Branche und hat einen entscheidenden Beitrag dafür geleistet, dass Unternehmen ihre Daten trotz immer umfangreicherer und komplexerer IT-Infrastrukturen sicher verwalten können. WinMagic ist heute sehr gut positioniert, um unsere Kunden bei der Umsetzung anspruchsvoller Datenschutzvorgaben wie der ab 2018 in Kraft tretenden EU-Datenschutz-Grundverordnung zu unterstützen und gleichzeitig ihre Agilität zu steigern."

"Wir sind stolz darauf, einen so renommierten Experten wie Simon Hunt für WinMagic gewonnen zu haben, der uns dabei unterstützt, weiter zu wachsen", so Mark Hickman, COO von WinMagic. "Simon Hunt verfügt über einen eindrucksvollen Erfahrungsschatz: Die von ihm entwickelten Produkte wurden mehrfach im Leader-Bereich der bekannten Magic Quadrants von Gartner platziert. Er hat Unternehmen aufgebaut, die nachhaltig erfolgreich sind. Und er hat Herausragendes geleistet, um Wachstum und Produktvielfalt voranzutreiben. Simon Hunt wird einen starken Fokus auf den Ausbau der Cloud-Sicherheitslösungen von WinMagic legen und uns dabei helfen, unsere starke Führungsposition beim zukunftsweisenden Schutz von Daten auszubauen."