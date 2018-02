Winkler+Dünnebier GmbH (W+D) übernimmt BICMA Hygiene Technologie GmbH

Partnerschaft vereint zwei Lösungsanbieter für die Hygienebranche Neuwied – 2. Februar 2018 – Winkler+Dünnebier (W+D), ein Unternehmen der US-amerikanischen Barry-Wehmiller-Unternehmensgruppe und führender Anbieter von integrierten Systemlösungen für die Mail- und Hygiene-Industrie, übernimmt die BICMA Hygiene Technologie GmbH.

Das Unternehmen mit Sitz in Mayen entwickelt und fertigt Maschinen für die Herstellung von Hygieneprodukten im Personal-Care-Bereich.BICMA ergänzt den Geschäftsbereich Hygiene Solutions von W+D, der Maschinen für die Herstellung von Tissue- und Hygieneprodukten produziert. Die Kooperation wird die Expansion von W+D und BICMA im rasant wachsenden Hygienemarkt vorantreiben.„Es erfüllt uns mit Stolz, die Erfolgsgeschichte von BICMA weiterzuschreiben, die mit der Gründung 1995 begann“, erklärt Frank Eichhorn, Geschäftsführer von W+D. „Wir wollen auf dem vorhandenen soliden Fundament des Unternehmens weiter aufbauen und werden von dem großen technologischen Know-how von BICMA profitieren.“Der Standort von BICMA in Mayen wird fortgeführt und weiterhin von Geschäftsführer Thomas Spurzem in Zusammenarbeit mit Frank Eichhorn geleitet. Der bisherige technische Geschäftsführer und paritätische Gesellschafter Dipl.-Ing. Lothar Geiger, der das Unternehmen mit aufgebaut hat, geht mit 72 Jahren in den Ruhestand, wird BICMA aber in beratender Funktion weiterhin unterstützen.„Wir haben uns für die Partnerschaft mit W+D entschieden, weil beide Unternehmen von den gleichen Prinzipien geleitet werden,“ erläutert Spurzem. „Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass BICMA seine Kultur der Verlässlichkeit und Innovation fortführen wird und wir uns weiterhin darauf konzentrieren können, unseren Kunden vorbildlichen Service zu bieten.“

„Wir pflegen eine Kultur, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, und ich freue mich sehr, die Mitarbeiter von BICMA bei uns bzw. W+D willkommen zu heißen“, sagt Bob Chapman, CEO von Barry-Wehmiller. „Gemeinsam können wir unser Angebot für die Hygienebranche erweitern. Gleichzeitig verneigen wir uns vor dem über 20jährigen Erfolg von BICMA auf dem Markt.“