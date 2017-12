Winter-Film-Fest im Nikolaiviertel: Zum Filmklassiker gibt es die Feuerzangenbowle gratis für alle, die „Pfeiffer“ mit Nachnamen heißen

BERLIN (12.12.2017) – Wer eine wirklich winterlich-gemütliche Alternative zu den großen Berliner Weihnachtsmärkten sucht, ist beim 4. Winter-Film-Fest auf dem Platz vor der Nikolaikirche im Berliner Nikolaiviertel genau richtig.

Mehrmals am Tag wird hier der deutsche Film-Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ von 1944 mit Heinz Rühmann gezeigt und das passende Heißgetränk gibt es natürlich auch. Und alle, die „Pfeiffer“ mit Nachnamen heißen, bekommen sogar die Feuerzangenbowle gratis!

Genau wie im Film, in dem Heinz Rühmann den Schüler Hans Pfeiffer – mit drei „F“ natürlich – spielt, sind alle Besucher mit genau diesem Nachnamen wieder Ehrengäste des Film-Festes und erhalten stündlich kostenfrei eine Feuerzangenbowle. Der einfache Nachweis per Ausweis genügt (Abgabe an Personen ab 18 Jahre).

„Auch das ist eine Hommage an den wunderbaren Kultfilm. Wir wollen auch in diesem Jahr diese schöne Tradition fortsetzen“, sagt Event-Veranstalter Bastian Greiner-Bäuerle. „Wir freuen uns über alle Pfeiffers, die uns im Nikolaiviertel besuchen. Einmal kam eine achtköpfige Pfeiffer-Familie zu uns – besser kann man den Filmklassiker nicht feiern!“

Im Nikolaiviertel gibt es Feuerzangenbowle gratis für alle mit Nachnamen "Pfeiffer" (Foto: Valentin Paster)

Noch bis zum 01. Januar 2018 lädt das 4. Winter-Film-Fest ins schöne Nikolaiviertel in Berlin-Mitte ein. Dreimal am Tag (14 Uhr, 17 Uhr und 19:30 Uhr) wird der legendäre Film mit Heinz Rühmann gezeigt.

Sonntags gibt es um 14 Uhr die „Flimmerstunde für Familien“ mit beliebten Kinderfilm-Klassikern und um 18 Uhr singen „Die Herr´n von der Tankstelle“, die mit Schlagern aus alten UFA-Tonfilmen und nostalgischem Charme goldene Zeiten zum Leben erwecken.

Geöffnet hat das Film-Fest Montag bis Freitag 12:00 bis 22:30 Uhr und Samstag/Sonntag 10:00 bis 22:30 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Ganz bequem kann der Besuch des Winter-Film-Festes mit stressfreien Weihnachtseinkäufen im autofreien Nikolaiviertel verbunden werden. Über 40 Geschäfte laden unter anderem mit Mode, Schmuck, Uhren, Kunsthandwerk, Antiquitäten, Spielzeug, berlin-typischen Geschenkideen oder originell Selbstgemachtem dazu ein.

