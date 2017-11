Winterangebote von Datacolor bis 22.12.2017

Zürich, Schweiz, 07. November 2017 - Datacolor®, ein weltweit führende Unternehmen für Farbmanagementlösungen, bietet ab sofort Spyder-Produkte im Rahmen seiner Winterpromotion zu deutlich vergünstigten Konditionen an. Der interessierte Kunde kann sich an den qualifizierten Fachhandel wenden oder die Produkte über den Datacolor Online-Shop beziehen.

Die Promotion gewährt Rabatte bis zu 150 Euro.

Die Pakete im Einzelnen:

Spyder5PRO + gratis SpyderCUBE - für eine präzise RAW-Konvertierung an einem kalibrierten Monitor

Wert: 224€ Angebotspreis: 179€ inkl. MwSt.

Spyder5ELITE + gratis SpyderCHECKR24 - für eine präzise Kamerakalibrierung an einem kalibrierten Monitor

Wert: 307€ Angebotspreis: 259€ inkl. MwSt.

SpyderCHECKR - Datacolors Premium-Kamerakalibrierchart mit wechselbaren Farbtafeln, FadeCHECKR und Stativgewinde

Wert: 139€ Angebotspreis: 99€ inkl. MwSt.

Spyder5CAPTURE PRO - das All in One Paket für Fotografen. Ob Farbkalibrierung der Kamera, Autofokusjustierung oder Monitorkalibrierung, der Spyder5CAPTURE PRO bietet in einem stabilen Alukoffer alles, was der Fotograf für einen abgestimmten fotografischen Workflow benötigt.

Wert: 389€ Angebotspreis: 299€ inkl. MwSt.

Spyder5STUDIO - das All in One Paket für FineArt-Printer. Ob Hilfsmittel zur präzisen RAW-Konvertierung, Monitorkalibrierung oder Druckerprofilierug, der Spyder5STUDIO bietet in einem stabilen Alukoffer alles, was man in einem auf den Druck ausgelegten fotografischen Workflow benötigt.

Wert: 449€ Angebotspreis: 299€ inkl. MwSt.

Die Sonderpreise gelten bis zum 22.12.2017 und sind sowohl im Fachhandel als auch über den Datacolor Online-Shop erhältlich.



Weitere Informationen und Angebotspreise finden Sie unter http://www.datacolor.com/winter-savings-2017-ema-de/?afftid=7011M00000137co