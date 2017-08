Wer gesund lebt, lebt länger. Auch gesund? Was für eine Frage sollte man meinen.

Ein gesunder Lebensstil führt auch zu einem gesundem längeren Leben. Im Prinzip ja, aber es treten eben einfach im Gefolge der längeren Lebenserwartung mehr altersbedingte chronische Erkrankungen auf. Dies zumindest hat das Robert-Koch-Institut in einer groß angelegten Studie herausgefunden. Danach leben die Deutschen gesünder, treiben mehr Sport, leiden aber auch häufiger an chronischen Erkrankungen, wie etwa der Verschleiß bedingten Arthrose. So ist im Vergleich zum Voruntersuchungszeitraum der Anteil der Arthrose Erkrankungen gestiegen. Heute leiden jeder 5. Mann und jede 4. Frau an Arthrose. Dagegen sollte etwas getan werden.Gelenkverschleiß und Arthrose entwickeln sich zunehmend zu einer Volkskrankheit der immer älter aber auch immer dicker werdenden modernen Gesellschaft. Bis heute gibt es keine Möglichkeit die schleichende Zerstörung der Gelenkknorpel rückgängig zu machen und die Krankheit zu heilen. Allerdings ist es mit einigen naturnahen Knorpelprotektiva möglich, das Fortschreiten der Erkrankung zu bremsen und teilweise sogar zum Stillstand zu bringen. Eine Reihe von Forschungsarbeiten zeigen, warum die Knorpelprotektiva GlucosaminHCl und Chondroitinsulfat unverzichtbar für einen gesunden Knorpel sind. Zum einen bremsen sie den Abbau des so wichtigen Stützeiweißes Kollagen in den Knorpelzellen und zum anderen fördern sie gemeinsam die Reparaturwerkstatt im Gelenkknorpel. Beide Mechanismen zusammen sorgen dafür, dass der Abnutzung des Gelenkknorpels Einhalt geboten wird und die Schmerzen im betroffenen Gelenk nachlassen. Arthrose geplagte Menschen können auf Basis dieser Forschungsergebnisse neue Hoffnung schöpfen und gegen ihr Leiden mit diesen Natursubstanzen vorgehen. Um jedoch den betroffenen Menschen tatsächlich helfen zu können, ist es notwendig, dass die beiden Knorpelprotektiva in ausreichender Menge in den Tabletten angeboten und vom Knorpel aufgenommen werden. Viele der in Deutschland zur Verfügung stehen Produkte enthalten zu geringe Mengen an Knorpelprotektiva, sie sind demzufolge unterdosiert und damit wahrscheinlich wirkungslos. In wissenschaftlichen Studien, die an Betroffenen mit Gelenkverschleiß (Arthrose) durchgeführt wurden, hat sich herausgestellt, dass 1,5g GlucosaminHCl und 0,8g Chondroitinsulfat am Tag wirksam sind und das Fortschreiten des Gelenkverschleißes hemmen und die damit verbundenen Schmerzen deutlich mindern können. ArtVitum ist ein Präparat mit GlucosaminHCl und Chondroitinsulfat, das bei empfohlener Einnahme von morgens und abends je 2 kleinen Tabletten die notwendige optimale Tagesdosis der beiden Knorpelprotektiva gewährleistet. Es wird von Ärzten und Apothekern zur diätetischen Behandlung von Gelenkverschleiß wie Arthrose empfohlen. Die Tabletten sind frei von Zucker, Lactose, Gluten und Farbstoffen. Artvitum als Monatspackung sowie in der günstigen 3- und 6-Monatspackung kann direkt bei der Firma oder bequem über http://www.amazon.de/shops/A2589KXRMH9JGY/ref=olp_merch_name_1 immer versandkostenfrei bestellt werden. Auch über Apotheken oder Internetapotheken ist das Produkt verfügbar.

Quelle: Tiku ML et al. Arthritis Res Ther. 2007 Aug 8;9(4):R76; Lippiello L. Evid Based Complement Alternat Med. 2007 June; 4(2):219-24