Wissen, was Kunden überzeugt: Unsere Webinare für Fachbuchhändler (Berlin, 8. Januar 2018) 30 Minuten gebündeltes Online-Wissen: Das versprechen auch im 1. Halbjahr 2018 wieder unsere kostenlosen ESV-Webinare für (Fach-)Buchhändler. Erfahren Sie kompakt und konzentriert, was unsere Kunden heute bewegt – und wie Sie mit maßgeschneiderten Medienangeboten, interessanten Lizenzierungsmodellen und innovativen Technologien überzeugen. ESV-Webinare sind informativ, interaktiv und zeitsparend. Für 30 Minuten sind Sie online kostenlos dabei und haben die Möglichkeit Fragen zu stellen. Anmelden können Sie sich ganz einfach unter Webinare.ESV.info, per E-Mail an oder bei Kirsten Ayhan telefonisch unter (030) 25 00 85-221. Freitag, den 16. Januar 2018 – 14 Uhr

Dienstag, den 27. Februar 2018 – 11 Uhr (Wiederholung)

Immer top informiert:

ESV-Serviceangebote für den Buchhandel

Themenspezifische E-Mail-Dienste, gedruckte und digitale Vorschauen, tolle Deko-Angebote: Entdecken Sie die zahlreichen Möglichkeiten und erfahren Sie in diesem Webinar, wie wir Sie bei der Beratung Ihrer Kunden zum Abverkauf wichtiger Fachmedien unterstützen. Mittwoch, den 24. Januar 2018 – 14 Uhr

Highlights 2018: ESV-Novitäten in vlbTIX

Warum bis zur gedruckten Vorschau warten? Mit vlbTIX erfahren Sie vorab, welche Titel neu sind und das verlagsübergreifend. Wie Sie mit Hilfe von Suchprofilen und Favoriten jederzeit, einfach und schnell die passenden Titel für Ihre Kunden finden, zeigen wir Ihnen in diesem Webinar. Jeweils am 1. Donnerstag des Monats – 14 Uhr

(1. Februar 2018, 1. März 2018, 5. April 2018,

3. Mai 2018, 7. Juni 2018)

ESVcampus: Aktuelles für Hochschulbibliotheken

ESV-Fachmedien zu Campuskonditionen: Die eLibrary des ESV bietet Hochschulen mehr als 800 eBooks und 30 eJournals. Ob per Pick & Choose oder per Medienpaket, für Sie und Ihre Hochschulkunden ergeben sich zahlreiche Vorteile. Erfahren Sie, wie Sie Fachkunden mit digitalen Mehrwerten begeistern und langfristig an sich binden und dabei Ihre Umsätze steigern. Donnerstag, den 8. Februar 2018 – 14 Uhr

Lizenztraining kompakt:

ESV-Angebote auf einen Blick

Kombilizenz, Umlauflizenz, Bürolizenz, Campuslizenz: Was unterscheidet die verschiedenen Lizenzarten und welche Möglichkeiten und Vorteile bringen diese für Sie und Ihre Kunden? Die Antwort darauf sowie viele praktische Beispiele erhalten Sie in diesem Webinar. Donnerstag, den 7. März 2018 – 14 Uhr

Semesterstart, WM und mehr: Wie Sie mit vlbTIX

für jeden Anlass die richtigen Titel finden

Sie suchen nach passender Literatur zum Start des Sommersemesters oder möchten Titel im Rahmen der Fußball-WM bewerben? Sie suchen Titel aus einem bestimmten Fachgebiet für Ihre Kunden? Kein Problem. Die verlagsübergreifende Online-Plattform vlbTIX bringt Sie einfach und schnell ans Ziel. Entdecken Sie die zahlreichen Möglichkeiten für Sie als Fachbuchhändler. Mittwoch, den 21. März 2018 – 14 Uhr

Dienstag, den 12. Juni 2018 – 14 Uhr (Wiederholung)

Online first: Digitale Fachmedien als Instrument zur Kundenbindung

In Zeiten der Digitalisierung werden auch Fachkunden immer anspruchsvoller. Inhalte müssen nicht nur günstig und gut strukturiert, sondern auch jederzeit und überall abrufbar sein. Die digitalen Fachmedien des ESV machen es möglich. Erfahren Sie in diesem Online first: Digitale Fachmedien als Instrument zur KundenbindungIn Zeiten der Digitalisierung werden auch Fachkunden immer anspruchsvoller. Inhalte müssen nicht nur günstig und gut strukturiert, sondern auch jederzeit und überall abrufbar sein. Die digitalen Fachmedien des ESV machen es möglich. Erfahren Sie in diesem Webinar alles Wichtige über unsere Datenbanken und eJournals. Mittwoch, den 18. April 2018 – 14 Uhr

Passgenau für Ihre Kunden:

Mit Cross-Selling zu mehr Umsatz

Welche Titel sollten Sie Ihren bestehenden Kunden unbedingt anbieten? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl. Das ESV Cross-Selling eröffnet Ihnen neue Chancen für mehr Umsätze und Kundenbindung. Anhand der Fortsetzungen Ihrer Kunden machen wir gezielt Empfehlungen, welche Titel sich für Ihre Kunden eignen. Erfahren Sie mehr in unserem Webinar. Mittwoch, den 30. Mai 2018 – 11 Uhr

Fokus Stiftungen:

Diese Fachliteratur sollten Ihre Kunden kennen

Allein in Deutschland gibt es rund 21.000 Stiftungen, für die es in organisatorischer, rechtlicher und finanzieller Hinsicht jede Menge zu beachten gibt. Mit welchen ESV-Titeln Sie Ihren Fachkunden aus dem Bereich Stiftungen wirklich weiterhelfen können, erfahren Sie in diesem Webinar. Weitere Informationen unter http://Webinare.ESV.info Λ nach oben 08.01.2018 10:19 Klick zum Thema: Webinar Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

