Wo Kölner zu Weltentdeckern werden

Ein High School-Jahr in Neuseeland? Oder lieber zum Freiwilligendienst nach Südafrika? Oder doch per Work & Travel durch Kanada reisen? Wer mit dem Gedanken spielt, ins Ausland zu gehen, sollte am Samstag, den 13. Januar 2018, die JugendBildungsmesse JuBi in Köln nicht verpassen.

Zwischen 10 und 16 Uhr präsentieren Bildungsexperten aus der gesamten Bundesrepublik im Humboldt-Gymnasium ihre Programme wie Schüler-austausch, Sprachreisen, Work & Travel, Au-Pair, Praktika, internationale Freiwilligen-dienste und Studieren im Ausland. Die Besucher können persönlich mit den Ausstellern und ehemaligen Programmteilnehmern ins Gespräch kommen und so herausfinden, wel-ches Programm für sie das richtige ist. Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürger-meisterin Henriette Reker. Der Eintritt ist frei. Veranstaltet wird die Messe von weltweiser, einem unabhängigen Bildungsberatungs-dienst zu Auslandsaufenthalten. Am Infostand des Veranstalters erhalten die Besucher individuelle Beratung zu Auslandsaufenthalten und alternativen Finanzierungsmöglichkei-ten wie Auslands-BAföG oder Stipendien. Im Rahmen der JuBi werden zahlreiche WELTBÜRGER-Stipendien für Schüleraustausch, Sprachreisen, Freiwilligenarbeit und wei-tere Programme ausgeschrieben. JuBi Köln

[Großes Bild anzeigen] Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 13, ihre Eltern und Lehrer. Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen unter http://www.weltweiser.de

Kurz und bündig

JuBi – Die JugendBildungsmesse in Köln am 13. Januar 2018

Humboldt-Gymnasium

Kartäuserwall 40

50676 Köln

ÖPNV: Linien 12, 15 oder 16 bis Haltestelle Eifelstraße

10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei!

03.01.2018 10:46

