Wohin soll die Reise gehen? - Messe für Auslandsaufenthalte bald wieder in München

„Mein Auslandsaufenthalt hat mich und mein Leben verändert“ schreibt Kristin, eine 19-jährige ehemalige Austauschschülerin nach ihrem Aufenthalt in den USA im Stubenhocker - Die Zeitung für Auslandsaufenthalte.

Eine Zeit lang im Ausland zu leben ist der Traum vieler junger Menschen. Ob ein High School-Jahr in den USA, Work & Travel in Australien, Freiwilligenarbeit in Costa Rica oder Au-Pair in Kanada - auch immer mehr junge Münchener zieht es während oder nach der Schulzeit in die Ferne. Alle an einem Auslandsaufenthalt interessierten Jugendliche können sich am Samstag, den 22. Oktober 2016 zwischen 10 und 16 Uhr auf der JugendBildungsmesse „JuBi“ in den Nymphenburger Schulen rund um die verschiedenen Wege ins Ausland informieren und persönlich beraten lassen. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13, ihre Eltern, Lehrerinnen und Lehrer. Der Eintritt ist frei.Über 40 Aussteller aus der gesamten Bundesrepublik geben auf der JuBi individuelle Auskunft über ihre Programme und ermöglichen direkte Beratungsgespräche mit interessierten Schülern und ihren Eltern. Neben der Programmwahl ist auch der Finanzierungsaspekt ein wesentlicher Teil der Vorbereitung eines Auslandsaufenthaltes. Daher können sich Besucher der Messe auch rund um das Thema alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Auslands-BAföG oder die zahlreichen WELTBÜRGERStipendien für Auslandsaufenthalte beraten lassen.Als eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“ tourt die „JuBi“ derzeit durch 46 Standorte in ganz Deutschland. Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen gibt es unter www.weltweiser.de.Kurz und bündig 15. JuBi – Die JugendBildungsmesse in München am 22. Oktober 2016 Nymphenburger Schulen Sadelerstraße 10 80638 München ÖPNV: U-Bahn 1 bis Westfriedhof - Busse 151, 164, 165 bis Sadelerstraße 10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei!Weiterführende Links: www.weltbuerger-stipendien.de – www.handbuchweltentdecker.de – www.handbuchfernweh.de www.privatschulen-weltweit.de – www.stubenhocker-zeitung.de – www.highschooljahr-usa.deZeichen: 2.160 Veröffentlichungsfrei sofort. Veröffentlichung zu redaktionellen Zwecken kostenlos, Belegexemplar erbeten.Über uns weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren.

Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Unsere Arbeit besteht darin, die Angebote unterschiedlicher Veranstalter unter die Lupe zu nehmen und für jeden einzelnen Interessenten die individuell besten Programme zu finden. Darüberhinaus veranstalten wir bundesweit die JugendBildungsmesse JuBi, veröffentlichen Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, sind Herausgeber der Zeitung Stubenhocker, halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen und betreiben verschiedene Internetforen.Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich unserer Meinung nach nicht entgehen lassen.