Wohlfühlbäder live erleben: Die Thorwesten GmbH lädt zur Badmesse nach Münster Am 23. und 24. Februar finden in Münster die „Wasser & Wärme Impulse 2018“ statt. Auf der Hausmesse der Thorwesten GmbH können Besucher die ganze Welt der Wohlfühlbäder und Energietechnik vor Ort erleben. Der Besuch in der Elements Ausstellung an der Geiststraße lohnt sich: alle Besucher erhalten einen 250 € Gutschein, der Eintritt ist frei. Wer sein Zuhause mit einem neuen Bad oder intelligenter Heiztechnik aufwerten will, findet auf den Infotagen der Thorwesten GmbH Designideen zum Anfassen und engagierte Experten für alle Fachfragen. Die Firma Thorwesten, einer der führenden Meisterbetriebe für Badbau und Haustechnik in Münster und Umgebung, versammelt im fünften Jahr in Folge die wichtigsten Fachbetriebe und Hersteller der Branche, um alle Besucher individuell beraten und begleiten zu können. Wohlfühltechnik für das Eigenheim in Münster live erleben „Wir wissen, dass ein neues Bad immer ein ganz persönliches Projekt ist. Mit unserer Veranstaltung wollen wir unsere Gäste bei ihren Wünschen abholen, ihnen die Möglichkeiten moderner Technik direkt vor Ort zeigen und sie bei ihrem Bauvorhaben mit Service und Sachverstand an die Hand nehmen“, erklärt Sven Thorwesten, Macher des Events, was die Wasser & Wärme Impulse ausmacht. Auf der Hausmesse der Thorwesten GmbH gibt es innovatives Baddesign zum Anfassen und Erleben

[Großes Bild anzeigen] In der großzügigen „Elements“ Ausstellung an der Geiststraße 24 mitten in Münster können die Besucher ganze Badwelten durchschreiten, dabei zahlreiche Designstile erleben und eine Vielzahl an Sinneseindrücken auf sich wirken lassen: Welche Farbkonzepte und Lichtstimmungen gefallen mir? Wie fühlen sich die Oberflächen an? Wie komme ich mit den technischen Funktionen zurecht? Großes Team für kostenlose Traumbad-Beratung „Unser Anspruch ist es, für alle Generationen und Budgets ein passendes Konzept zu entwickeln. Dafür nehmen wir uns für jeden Besucher Zeit.“, erklärt Sven Thorwesten seinen Ansatz. Bei den „Wasser & Wärme Impulsen“ stehen rund 20 Fachbetriebe mit ihren kompetenten Mitarbeitern bereit, um die Besucher an beiden Tagen rundum zu betreuen. Mit Fachvorträgen, Rundgängen mit Live-Vorführungen und natürlich persönlichen Beratungsgesprächen helfen die Aussteller den Messebesuchern dabei, sich ein umfassendes Bild von Baddesign, Heiztechnik und Wohnkomfort zu machen. Die Trends für modernen Badbau und umweltfreundliche Haustechnik 2018 Bei den „Wasser & Wärme Impulsen 2018“ stehen die aktuellsten Techniktrends für ein besseres Zuhause im Mittelpunkt: Kostensparende und umweltschonende Heiztechnik mit Öl, Gas, Sonne und sogar Wärmepumpen und Biomasse, kombiniert mit einer Smart Home-Steuerung für Jedermann, clevere Anlagen für perlweiches und gefiltertes Wasser und die kompakte Sauna für Wellnessgefühl im Eigenheim sind nur einige Beispiele der zukunftsweisenden Themen in diesem Jahr. Badbau aus einer Hand Durch das Zusammenspiel von Technik, Design und Handwerk ist kaum ein Bauvorhaben so vielschichtig wie ein neues Bad. Die Thorwesten GmbH und ihre Partner haben dafür in den letzten Jahren das Konzept vom Bad aus einer Hand perfektioniert. „Wir kümmern uns als zentraler Ansprechpartner darum, dass Ihr einzigartiges Bad Wirklichkeit wird.“ verspricht Thorwesten. „Mit großer Erfahrung, einem eingespielten Team und langjährig bewährten Kooperationen sorgen wir dafür, dass alle Gewerke reibungslos miteinander für Sie arbeiten.“ Die Badberater stehen auf dem Event bereit, um aus den mitgebrachten Ideen der Besucher direkt ein planbares Komplettbad-Projekt zu machen. Kostenloser Eintritt und ein 250 € Messegutschein

Der Eintritt zum Event ist frei und auch ausreichend kostenlose Parkplätze stehen vor dem Ausstellungsgebäude unweit der Innenstadt zur Verfügung. Alle Gäste sind zu erfrischenden Getränken und leckeren Snacks eingeladen. Jeder Besucher der „Wasser & Wärme Impulse 2018“ erhält zudem einen Gutschein über 250,00 Euro für den Kauf einer neues Haustechnik-Anlage oder für den Bau eines Komplettbades innerhalb des nächsten halben Jahres. Der Weg zum Wohlfühlbad Das Thorwesten-Event findet am Freitag, 23. Februar und Samstag, 24. Februar in der Badausstellung von „Elements“ – nahe der Innenstadt – an der Geiststraße 24 in 48151 Münster statt. Der Eintritt ist frei, ausreichend kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung. Am Freitag ist von 13 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Alle Gäste sind zu erfrischenden Getränken und leckeren Snacks eingeladen. Vorführungen An beiden Tagen - Badberatung für Neubau und Renovierung aus einer Hand

- Fördermittel für Ihre Heizung und Ihr Badezimmer

- Sauna- und Dampfbäder, Infrarot und Tiefenwärme

- Aufbereitung, Filterung und Anreicherung von Wasser

- Barrierefreie Bäder und bodenebene Duschen

- Regenerative Wärmetechnik mit Biomasse

- Moderne Brennwerttechnik für Öl und Gas

- Holzfeuerung und Solartechnik

- Wärmepumpentechnik

- Armaturen und Duscherlebnis

- Fliesen, Wandgestaltung und Beleuchtung

- Badmöbel, Badtechnik und Badgestaltung

- Lackspanndecken

- Smart Home im Eigenheim Fachvorträge Freitag, 23. Februar 14.00 Uhr: Zukunft Badezimmer – Innovation und neuste Technologie

15.00 Uhr: Sauna und Wellness im Eigenheim

16.00 Uhr: Energiesparen mit effizienter Heiztechnik

17.00 Uhr: Das Bad aus einer Hand Samstag, 24. Februar



11.00 Uhr: Energiesparen mit effizienter Heiztechnik

12.00 Uhr: Das Bad aus einer Hand

14.00 Uhr: Sauna und Wellness im Eigenheim

16.00 Uhr: Zukunft Badezimmer – Innovation und neuste Technologie Messe-Aussteller - Thorwesten GmbH

- Aqzent Design

- Ideal Standard Keramik und Armaturen

- Weishaupt Heiztechnik

- BWT Wasseraufbereitung

- Elements Badausstellung

- Tylö Saunatechnik

- Solarfokus Energietechnik

- Hansgrohe Armaturen

- Grohe Armaturen

- Sanipa Badmöbel

- Burgbad Badmöbel

- Fliesen Zentrum

- Kludi Armaturen

- Stolze Wände Maler

- Hadergjonaj Fliesen

- Nikles Duschköpfe

- Duka Duschtrennwände

- Coqon Smart Home

- Barrisol Lackspanndecken

- Keramag Keramik

- Keuco Armaturen und Badmöbel http://www.thorwesten-gmbh.de Bilddateien:

